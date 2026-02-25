الجزائري ياسر تريكي يتوج بلقب عالمي في ألعاب القوى

توج العداء الجزائري ياسر تريكي، بلقب السلسلة الذهبية العالمية داخل القاعة في الوثب الثلاثي، إثر تألقه في ملتقى ليفان الدولي لألعاب القوى بفرنسا، ضمن منافسات الجولة الذهبية لألعاب القوى داخل القاعة.

وجاء تتويج تريكي بفضل وثبة قوية بلغت 17.35 مترا، وهي الأفضل عالميا هذا الموسم، منحته العلامة الكاملة (10 نقاط) رغم مشاركته في ملتقى واحد فقط، في تأكيد واضح على جاهزيته العالية وقدرته على حسم المواعيد الكبرى بأقل عدد من المشاركات وأعلى مردود فني.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل حافل للبطل الجزائري، الذي سبق له التتويج بفضية بطولة العالم داخل القاعة 2024 في غلاسكو، كما حل خامسا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، واحتل المركز الرابع في بطولة العالم 2025، والخامس في نسخة 2022، إلى جانب صعوده لمنصة التتويج بحلوله ثالثا في نهائي الدوري الماسي 2025.