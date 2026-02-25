الجامعة المغربية ترد على أنباء رحيل وليد الركراكي‬

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأنباء التي تحدثت عن رحيل مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي، بل وحددت خليفته في تدريب "أسود الأطلس" أيضا.

وقالت الجامعة في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قبل قليل: "تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المدرب وليد الركراكي".

وكانت وسائل إعلام مغربية، قد نشرت مساء أمس الثلاثاء تقارير تفيد باتفاق الجامعة المغربية ومدرب "أسود الأطلس" على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي، وأن هناك عدد من المدربين تم ترشيحهم لاختيار من يقود المغرب في كأس العالم 2026.

ماركا: رحيل الركراكي عن المغرب وتشافي خليفته

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن رحيل الركراكي عن منتخب المغرب أصبح شبه مؤكد، رغم غياب الإعلان الرسمي حتى الآن من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المغربي اختار بالفعل الاسم المفضل لخلافته، وهو اللاعب السابق لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، الذي لا يزال متاحا منذ رحيله قبل موسم ونصف، بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.