الاتحاد الفرنسي يدعم ويسلي فوفانا بعد تعرضه لإساءات عنصرية

فوفانا تعرض لإساءات عنصرية،بسبب تعرضه للطرد (رويترز)
Published On 25/2/2026

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، دعمه الكامل للاعب المنتخب الفرنسي ويسلي فوفانا، بعد تعرضه لإساءات عنصرية إثر طرده في مباراة فريقه تشلسي ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي.

بيان قوي من الاتحاد الفرنسي يدين العنصرية ويدعم مدافع تشلسي ويسلي فوفانا

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "منذ عدة أيام، يتعرض ويسلي فوفانا لاستهداف عبر تصريحات عنصرية غير مقبولة، إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقدم دعمه الكامل للاعب، ويدين بأشد العبارات هذه الهجمات التي لا يمكن وصفها".

وأضاف البيان: "العنصرية ليست وجهة نظر، بل هي جريمة، ولا يمكننا التسامح مع الكراهية في رياضتنا. إن القميص الذي نرتديه، أيا كان، يمثل ما هو أكثر بكثير من مجرد ناد أو منتخب؛ إنه يحمل قيم الاحترام والالتزام والتضامن، ومهاجمة لاعب بسبب لون بشرته هي مهاجمة لهذه القيم. يجب أن يظل الملعب مساحة للشغف والفخر والوحدة".

وأعاد المنتخب الفرنسي مشاركة البيان عبر حسابه الرسمي على إكس، مؤكدا دعم مدافع الديوك.

ويأتي بيان اتحاد الكرة الفرنسي بعد الواقعة بأيام، والتي أصدر تشلسي في حينها بيانا أدان فيه تعرض مدافعه الفرنسي لإساءات عنصرية، إثر تعرضه للطرد في المباراة التي انتهت بتعادل "البلوز" بهدف لمثله مع ضيفه بيرنلي.

 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

