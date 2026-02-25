استبعاد مبابي من قائمة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

سيغيب كيليان مبابي هداف فريق ريال ⁠مدريد عن مباراة ⁠إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي (دور الـ16) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بنفيكا بسبب ⁠إصابة في الركبة، وذلك بعد استبعاده من قائمة النادي الإسباني لمباراة اليوم الأربعاء.

ويعاني مبابي من إصابة ⁠في الركبة تسببت في غيابه عن مباريات في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، كما أنه لم يشارك في مباراة الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد ‌في وقت سابق هذا الشهر.

ويتصدر المهاجم الفرنسي (27 عاما) قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 38 هدفا منها 23 في الدوري المحلي و13 في دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد ضد بنفيكا

وضم ريال مدريد فقط فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا وبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو (18 عاما) لهجوم الفريق ⁠للمباراة التي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويدخل ⁠ريال مدريد مباراة اليوم بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف فينيسيوس في الشوط الثاني من المباراة التي شابها جدل ⁠عنصري بمشاركة المهاجم البرازيلي الذي زعم أن جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ⁠وجه له إهانة عنصرية.

وأوقف الاتحاد ⁠الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بريستياني مؤقتا لمباراة واحدة، لكن الجناح الأرجنتيني سافر مع الفريق إلى مدريد بعد أن استأنف بنفيكا ضد إيقافه.

ولا ‌يزال لاعب الوسط جود بلينجهام غير متاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يقضي المهاجم رودريجو ‌عقوبة ‌الإيقاف مباراتين بسبب إهانة الحكم خلال الهزيمة 4-2 أمام بنفيكا في مرحلة الدوري بالبطولة القارية.