رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بالفيديو.. رفع أذان المغرب في ملعب مانشستر يونايتد بحضور مزراوي

أذان المغرب في ملعب أولدترافورد @من حساب @ibi.idris على انستقرام
أذان المغرب في ملعب أولدترافورد معقل مانشستر يونايتد (حساب @ibi.idris في إنستغرام)
Published On 25/2/2026

حفظ

وثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جوانب من حفل إفطار نادي مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في ملعب "أولد ترافورد" معقل النادي الإنجليزي.

وأظهرت المقاطع رفع الأذان بصوت القارئ إبراهيم إدريس في أجواء روحانية داخل الملعب، كما رصدت مشاهد أخرى لحظات الإفطار التي شارك فيها الدولي المغربي نصير مزراوي إلى جانب مشجعي الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد هنأ المسلمين حول العالم بحلول رمضان المبارك، وكتب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "مانشستر يونايتد يهنئكم بحلول رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير".

المصدر: الجزيرة

إعلان