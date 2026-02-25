بالفيديو.. رفع أذان المغرب في ملعب مانشستر يونايتد بحضور مزراوي

وثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جوانب من حفل إفطار نادي مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في ملعب "أولد ترافورد" معقل النادي الإنجليزي.

وأظهرت المقاطع رفع الأذان بصوت القارئ إبراهيم إدريس في أجواء روحانية داخل الملعب، كما رصدت مشاهد أخرى لحظات الإفطار التي شارك فيها الدولي المغربي نصير مزراوي إلى جانب مشجعي الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد هنأ المسلمين حول العالم بحلول رمضان المبارك، وكتب عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "مانشستر يونايتد يهنئكم بحلول رمضان المبارك.. كل عام وأنتم بخير".