لقطة محرجة وانتقادات لاذعة.. هل تبدد حلم نيمار في المشاركة بكأس العالم؟

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، لم يستعد بعد كامل مستواه ولياقته البدنية رغم عودته للمشاركة مع فريقه في المباريات الرسمية.

وشارك نيمار (34 عاما) في مباراة سانتوس ضد نوفوريزنتينو في ربع نهائي بطولة باوليستا، وخلالها ظهر بلقطة أثارت قلق عشّاقه بسبب تراجع مستواه بعد الإصابات التي تعرّض لها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 استقالة أكبر مدرب في كأس العالم 2026 بسبب صحة ابنته

استقالة أكبر مدرب في كأس العالم 2026 بسبب صحة ابنته list 2 of 2 المنتخب الجزائري يواجه غواتيمالا والأوروغواي في إيطاليا end of list

لقطة محرجة لنيمار

وفي المباراة شوهد نيمار وهو يركض خلف الكرة بطريقة صدمت المتابعين بسبب الانخفاض الواضح في سرعته، إذ فشل في الوصول إليها إلى أن تجاوزت الخط الجانبي للملعب.

ويواجه نيمار انتقادات حادة في الإعلام البرازيلي بسبب حالته البدنية، خاصة بعد إقصاء سانتوس من البطولة بخسارته 1-2 أمام فريق ينافس في الدرجة الثانية، إذ أصبح المتهم الرئيسي في الخروج المبكر بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأكدت أن نيمار حاليا لا يحظى بأي دعم في الصحافة والرأي العام في البرازيل، إذ يرى الجميع أنه بعيد تماما عن المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة.

وكانت مباراة سانتوس ضد نوفوريزنتينو هي الأولى لنيمار التي يشارك فيها بالكامل منذ خضوعه لعملية جراحية في مفصل الركبة اليسرى، وسيترتّب على هذا الإقصاء الآن تداعيات قاسية على اللاعب.

ولن يخوض نيمار سوى 3 مباريات رسمية قبل إعلان مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي القادمة في مارس/آذار، وقد أوضح الإيطالي سابقا أن من يتواجد في القائمة ستكون لديه فرص كبيرة للتواجد في قائمة كأس العالم.

ويعتقد البرازيليون أنه لن يكون أمام نيمار الوقت الكافي لاستعادة كامل جاهزيته قبل مباراتي البرازيل الوديتين ضد فرنسا وكرواتيا، وهناك قدر كبير من التشاؤم حول مشاركته في المونديال.

وتأتي هذه الانتقادات رغم البيانات الجيدة لنيمار، والتي نشرها تقرير الأداء البدني للاعبي سانتوس بعد مباراة نوفوريزنتينو.

أرقام جيدة

وأظهر تحليل بيانات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" الذي يحمله كل لاعب، أن نيمار كان من أفضل لاعبي الفريق من حيث الجهد البدني، فقد قطع رابع أكبر مسافة (9636 مترا).

إعلان

كما حلّ رابعا بين زملائه أيضا في المسافات المقطوعة بسرعة عالية (768 مترا)، وثاني أكثر لاعب نفذ انطلاقات سريعة (13 مرة)، وثاني أعلى سرعة قصوى (32.1 كم/ساعة).

ورغم ذلك لم يتمكن نيمار من تحسين صورته لدى الجماهير فهو "ما زال ظلا لما كان عليه سابقا وأداؤه الحالي يجعله بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب من لاعب دولي برازيلي" على حد قول "سبورت".