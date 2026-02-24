رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

مايويذر وباكياو يعيدان نزال القرن في لاس فيغاس

Floyd Mayweather, Jr. (L) of the U.S. lands a left to the face of Manny Pacquiao of the Philippines in the 11th round during their welterweight WBO, WBC and WBA title fight in Las Vegas, Nevada, in this May 2, 2015 file photo. Boxers Mayweather and Pacquiao topped Forbes 2015 list of the world's highest-paid celebrities June 29, 2015, thanks to their record-breaking lucrative Las Vegas fight that assured them earnings that surpassed those of musicians and actors. REUTERS/Steve Marcus/Files
مايويذر (يسار) هزم منافسه باكياو في "نزال القرن" عام 2015 (رويترز)
أعلن فلويد مايويذر وماني باكياو ومنظمون أن الملاكمين سيتواجهان في مباراة إعادة على الصعيد الاحترافي في قاعة "ذا سفير" بلاس فيغاس في سبتمبر/أيلول المقبل، وتُبث المباراة على مستوى العالم عبر منصة نتفليكس.

مايويذر وباكياو في نزال جديد

ويمثل هذا النزال عودة مايويذر من الاعتزال، وسيكون أول نزال ملاكمة احترافي يقام في قاعة "ذا سفير".

وتغلب مايويذر، الذي يحمل سجلا مثاليا يضم 50 انتصاراً من بينها 27 بالضربة القاضية دون أي هزيمة، على باكياو في مواجهتهما عام 2015 التي أطلق عليها اسم "نزال القرن".

وحققت تلك المباراة رقما قياسيا بلغ 4.6 مليون عملية شراء بنظام الدفع مقابل المشاهدة، و72 مليون دولار من عائدات التذاكر المباشرة في قاعة إم جي إم غراند غاردن.

May 2, 2015; Las Vegas, NV, USA; Floyd Mayweather and Manny Pacquiao box during their world welterweight championship bout at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
النزال الجديد بين باكياو (يمين) ومايويذر يقام في لاس فيغاس (رويترز)

وقال مايويذر في بيان: "سبق لي أن نازلت ماني وهزمته مرة واحدة. وهذه المرة ستكون النتيجة نفسها".

باكياو يتوعد مايويذر

وأعرب باكياو، الذي يملك سجلا يشمل 62 انتصاراً منها 39 بالضربة القاضية مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات، عن ثقته في أنه سيلحق بمايويذر أول خسارة احترافية له.

وقال المقاتل الفلبيني: "أريد أن يعيش فلويد بهذه الخسارة الوحيدة ضمن سجله المهني وأن يتذكر دائما من تسبب فيها".

وستُبث مباراة الإعادة لأكثر من 325 مليون مشترك في نتفليكس حول العالم، ما يعزز سعي المنصة نحو بث مباريات الملاكمة على الهواء مباشرة.

وبثت المنصة مؤخرا عدداً من النزالات رفيعة المستوى، بما في ذلك نزال جيك بول ضد مايك تايسون، والذي قالت الشركة إنه جذب 108 ملايين مشاهدين على الهواء مباشرة حول العالم.

