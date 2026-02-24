مايويذر وباكياو يعيدان نزال القرن في لاس فيغاس

أعلن فلويد مايويذر وماني باكياو ومنظمون أن الملاكمين سيتواجهان في مباراة إعادة على الصعيد الاحترافي في قاعة "ذا سفير" بلاس فيغاس في سبتمبر/أيلول المقبل، وتُبث المباراة على مستوى العالم عبر منصة نتفليكس.

مايويذر وباكياو في نزال جديد

ويمثل هذا النزال عودة مايويذر من الاعتزال، وسيكون أول نزال ملاكمة احترافي يقام في قاعة "ذا سفير".

وتغلب مايويذر، الذي يحمل سجلا مثاليا يضم 50 انتصاراً من بينها 27 بالضربة القاضية دون أي هزيمة، على باكياو في مواجهتهما عام 2015 التي أطلق عليها اسم "نزال القرن".

وحققت تلك المباراة رقما قياسيا بلغ 4.6 مليون عملية شراء بنظام الدفع مقابل المشاهدة، و72 مليون دولار من عائدات التذاكر المباشرة في قاعة إم جي إم غراند غاردن.

وقال مايويذر في بيان: "سبق لي أن نازلت ماني وهزمته مرة واحدة. وهذه المرة ستكون النتيجة نفسها".

باكياو يتوعد مايويذر

وأعرب باكياو، الذي يملك سجلا يشمل 62 انتصاراً منها 39 بالضربة القاضية مقابل ثماني هزائم وثلاثة تعادلات، عن ثقته في أنه سيلحق بمايويذر أول خسارة احترافية له.

وقال المقاتل الفلبيني: "أريد أن يعيش فلويد بهذه الخسارة الوحيدة ضمن سجله المهني وأن يتذكر دائما من تسبب فيها".

وستُبث مباراة الإعادة لأكثر من 325 مليون مشترك في نتفليكس حول العالم، ما يعزز سعي المنصة نحو بث مباريات الملاكمة على الهواء مباشرة.

وبثت المنصة مؤخرا عدداً من النزالات رفيعة المستوى، بما في ذلك نزال جيك بول ضد مايك تايسون، والذي قالت الشركة إنه جذب 108 ملايين مشاهدين على الهواء مباشرة حول العالم.