احتراما لشهر رمضان.. لامين جمال يتخلى عن عادته المفضلة

أكد نجم وسط برشلونة بيدري، أن زميله لامين جمال تخلّى عن إحدى عاداته الشهيرة خلال رمضان المبارك.

وحل اللاعبان بيدري وزميله فيران توريس ضيفين في برنامج تلفزيوني تحدثا خلاله عن أمور شخصية ورياضية وكشفا كذلك عن بعض التفاصيل التي تميّز غرفة الملابس في برشلونة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فليك يضبط غرفة ملابس برشلونة بغرامات فلكية

فليك يضبط غرفة ملابس برشلونة بغرامات فلكية list 2 of 2 غريزمان في مفاوضات متقدمة للانتقال إلى فريق جديد end of list

لامين جمال يتخلى عن عادته المفضلة في رمضان

وقال اللاعب بيدري في برنامج "إل هورميغيرو" الشهير الذي بُث على قناة "أنتينا 3" الإسبانية: "لامين جمال هو من يشغل الموسيقى عادة في غرف الملابس".

واستدرك اللاعب بيدري: "لكنه لا يفعل ذلك الآن بسبب رمضان"، ثم أضاف ضاحكا: "أما اللاعب غافي فيشغل أغاني إنجليزية رغم أنه لا يفهمها على الإطلاق".

وخاض اللاعب لامين جمال يوم السبت الماضي أول مباراة مع برشلونة خلال رمضان الحالي، وذلك ضد ليفانتي في الجولة 25 من الليغا وأقيمت في النهار على ملعب "كامب نو".

ويحرص اللاعب لامين كعادته على الالتزام بفريضة الصيام، ورغم ذلك شارك ضد ليفانتي أساسيا، وكان أحد أبرز نجوم اللقاء.

وقبل بداية تلك المباراة وثّق مقطع فيديو صوره أحد المشجعين بقاء اللاعب لامين جمال داخل أرض الملعب عقب الإحماء الأخير للاعبين الذين يخرجون فيه لشرب الماء قبل العودة من جديد إلى المستطيل الأخضر.

وأظهر المقطع بقاء اللاعب لامين قرب دائرة منتصف الملعب وبدا أنه يتلو الفاتحة أو الدعاء، فيما انشغل زملاؤه بشرب الماء ومن ثم العودة إلى الملعب.