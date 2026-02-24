برشلونة يرد بقوة على اتهام لابورتا بغسل الأموال

أصدر نادي برشلونة بياناً رسمياً شديد اللهجة رداً على الشكوى المقدمة أمام المحكمة الوطنية ضد رئيس النادي خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس إدارته، بتهم تتعلق بـ "غسل الأموال وتلقي رشاوى غير مشروعة".

وذكرت صحيفة "ماركا" أن برشلونة وصف هذه الاتهامات بأنها "منفصلة تماماً عن الواقع وتستند إلى تزييف مفضوح".

تفاصيل وتفنيدات النادي:

أوضح النادي في بيانه تسلسل الأحداث والحقائق التالية:

تحذير مسبق: في منتصف يناير/كانون الثاني 2026، تواصلت وسائل إعلام ومنظمة تُدعى مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد مع النادي للتحقق من وثائق تدعي وجود فساد مالي. وبعد إجراء تدقيق داخلي وخارجي صارم، ثبت للنادي أن هذه الوثائق مزورة ومعدلة بشكل خطير، وتم إبلاغ تلك الجهات رسمياً بزيفها في 19 يناير.

في منتصف يناير/كانون الثاني 2026، تواصلت وسائل إعلام ومنظمة تُدعى مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد مع النادي للتحقق من وثائق تدعي وجود فساد مالي. وبعد إجراء تدقيق داخلي وخارجي صارم، ثبت للنادي أن هذه الوثائق مزورة ومعدلة بشكل خطير، وتم إبلاغ تلك الجهات رسمياً بزيفها في 19 يناير. محاولات تضليل إعلامي: كشف البيان أن هذه المعلومات المغلوطة عُرضت على عدة وسائل إعلام وطنية، إلا أن جميعها امتنع عن النشر لثبوت زيفها، باستثناء صحيفة "إل بيريوديكو" التي نشرت الخبر رغم نفي النادي القاطع والمسبق.

كشف البيان أن هذه المعلومات المغلوطة عُرضت على عدة وسائل إعلام وطنية، إلا أن جميعها امتنع عن النشر لثبوت زيفها، باستثناء صحيفة "إل بيريوديكو" التي نشرت الخبر رغم نفي النادي القاطع والمسبق. توقيت مريب: أشار النادي إلى أن إثارة هذه القضية في ظل العملية الانتخابية الجارية تهدف إلى النيل من صورة النادي ومرشحيه، محذراً من نشر أي معلومات كاذبة دون التحقق من صحتها.

الإجراءات القانونية والتأديبية:

أعلن النادي عن اتخاذ خطوات حاسمة في حال تأكدت تفاصيل الشكوى المنشورة:

الملاحقة القضائية: رفع دعاوى جنائية فورية ضد العضو (أو الأعضاء) مقدمي الشكوى بتهمة التزوير، التشهير، وتقديم بلاغات كاذبة.

رفع دعاوى جنائية فورية ضد العضو (أو الأعضاء) مقدمي الشكوى بتهمة التزوير، التشهير، وتقديم بلاغات كاذبة. العقوبات الإدارية: حث لجنة الانضباط على فتح ملف تأديبي للمطالبة بفرض أقصى العقوبات بحق المتورطين من أعضاء النادي.

حث لجنة الانضباط على فتح ملف تأديبي للمطالبة بفرض أقصى العقوبات بحق المتورطين من أعضاء النادي. مقاضاة الوسائل الإعلامية: يحتفظ النادي بحقه في مقاضاة الصحف التي نشرت الخبر مع علمها المسبق بنفي النادي وعدم استنادها لقرائن حقيقية.

توقيت مريب

تأتي هذه الفضيحة القانونية في توقيت استراتيجي للغاية:

إعلان