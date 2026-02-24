فليك يضبط غرفة ملابس برشلونة بغرامات فلكية

لم يكتفِ الألماني هانسي فليك بإعادة برشلونة لمنصات التتويج، بل فرض "نظاماً عسكرياً" لا يرحم؛ حيث تحولت الدقيقة الواحدة من التأخير إلى خطيئة تُكلف غرامة مالية ضخمة.

ففي قلعة البلوغرانا الجديدة، الصراع لم يعد مع الخصوم فقط، بل مع عقارب الساعة التي أصبحت تحت سلطة مدرب يرى في التأخير "قلة احترام" لا تُغتفر.

40 ألف يورو ضريبة التأخير

لم تعد عقوبات برشلونة مجرد "قرصة أذن"؛ فقد كشفت التقارير الواردة من معقل النادي أن فليك استحدث لائحة عقوبات هي الأضخم في تاريخ النادي.

وبحسب ما أكده النجم بيدري، فإن التأخير لـ 10 دقائق فقط في يوم المباراة قد يكلف اللاعب مبلغاً خيالياً يصل إلى 40 ألف يورو.

هذه الصرامة جعلت اللاعبين يعيشون في حالة استنفار دائم، لدرجة أن فيران توريس علّق ساخراً على هذه العقوبات "المؤلمة" بقوله إن اللاعب قد يضطر لإرسال صورة "حبة إيبوبروفين" كعذر طبي واهٍ هرباً من شبح الغرامة أو الاستبعاد.

ضحايا "مقصلة" المواعيد

فليك لا يفرق بين نجم صاعد وركيزة أساسية؛ فقد تذوق المدافع الفرنسي جول كوندي مرارة الغضب الألماني بعد تأخره عن اجتماع الفريق في فندق "توري ميلينا"، وهو المصير ذاته الذي واجهه لاعبون مثل رافينيا وإيناكي بينا، الذين وجدوا أنفسهم خارج التشكيلة الأساسية لعدم احترامهم "عقارب الساعة".

فلسفة فليك باختصار: "عندما أقول الساعة 13:30، فأنا لا أقصد 13:29 ولا 13:31.. التأخير دقيقة واحدة هو قلة احترام لزملائك وللنادي".

النتائج تتحدث

هذه "الديكتاتورية المنظمة" أتت ثمارها سريعاً؛ فبعد تعثر المنافس التقليدي ريال مدريد أمام أوساسونا، استغل كتيبة فليك الفرصة وانقضوا على الصدارة بفوز مستحق على ليفانتي بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت تألقاً لافتاً للثلاثي مارك بيرنال، فرينكي دي يونغ، وفيرمين لوبيز.

برشلونة اليوم ليس مجرد فريق ممتع كروياً، بل هو ماكينة ألمانية تعمل بدقة الساعات السويسرية، حيث الاستعداد لمواجهة فياريال القادمة يبدأ من الالتزام بموعد الحافلة قبل لمس الكرة.