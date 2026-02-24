رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

غريزمان في مفاوضات متقدمة للانتقال إلى فريق جديد

غريزمان على أعتاب الرحيل عن أتلتيكو مدريد (غيتي)
كشف تقرير صحفي عن قرب رحيل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان عن فريقه الحالي أتلتيكو مدريد إلى وجهة جديدة خارج الملاعب الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن نادي أورلاندو سيتي في مفاوضات متقدمة مع غريزمان بشأن انتقاله، علما بأنه أحد أربعة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم مهتمة بالتعاقد معه.

غريزمان في طريقه إلى الدوري الأمريكي

ويسعى أورلاندو جاهدا لضم غريزمان (34 عاما) قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية بالدوري الأمريكي، الذي يختتم يوم 26 مارس/آذار المقبل، لكن وكلاء اللاعب يؤكدون أنه من غير المرجح أن ينتقل قبل نهاية الموسم الأوروبي.

ولم يتم التوصل لاتفاق بعد، ولم تجر أي مفاوضات بين أتلتيكو وأورلاندو، ولكن مع ذلك، من المتوقع أن يأخذ الفريق الإسباني رغبات غريزمان بعين الاعتبار في أي مفاوضات.

أتلتيكو مدريد لا يمانع رحيل نجمه غريزمان إلى الدوري الأمريكي (الفرنسية)

ورغم تراجع لياقته البدنية، يواصل غريزمان إثبات جدارته مع أتلتيكو، حيث سجل 12 هدفا وصنع هدفين في 35 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات، بمعدل مساهمة تهديفية كل 111 دقيقة.

ويواصل مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني الإشادة بهداف الفريق التاريخي كلما سئل عنه، ولا تزال ثقته به واضحة، إذ أشركه أساسيا في مباراة قبل نهائي كأس الملك ضد برشلونة، وتألق في انتصار الفريق برباعية على نظيره الكتالوني في مباراة الذهاب.

