شاهد.. هروب جماعي من مباراة نسائية في المكسيك بعد سماع انفجارات

توقفت مباراة كرة القدم في المكسيك بين فريقي نيكاكسا وكويريتارو ضمن منافسات الدوري المكسيكي للسيدات، بعد سماع دوي انفجارات في محيط ملعب فيكتوريا بولاية أغواسكالينتس، وذلك عقب مقتل "إل مينتشو" زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق المباراة لبضع دقائق في بداية الشوط الثاني من الجولة العاشرة لبطولة كلاوسورا 2026، حين سمع دوي انفجار قوي، قامت على إثره حكمة المباراة لي فرناندا غالان بتطبيق بروتوكول السلامة، وأوقفت اللعب لمدة 15 دقيقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ديربيات ومواجهات كروية خلدها التاريخ في شهر رمضان

ديربيات ومواجهات كروية خلدها التاريخ في شهر رمضان list 2 of 2 هيرنانديز يُخلّد ذكرى كأس العالم 2018 بتمثال غوريلا عملاق end of list

ووفقا لما ذكرته صحيفة محلية، طلبت الحكمة من اللاعبات والجهاز الفني والمسؤولين الآخرين الاحتماء في غرف تبديل الملابس حتى السيطرة على الوضع، وبعد ذلك استؤنفت المباراة وانتهت دون أي حوادث أخرى.

وتأجلت أربع مباريات لكرة القدم في المكسيك بعد اندلاع أعمال عنف بالقرب من غوادالاخارا، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، عقب عملية عسكرية الأحد أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات نميسيو أوسغيرا المعروف باسم "إل مينتشو".

تأجيل مباريات في المكسيك

وقالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن مباراتين من دوري الأضواء كانتا مقررتين الأحد – كيريتارو ضد خواريز في دوري الرجال، وشيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات – قد تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم إلغاء مباراتين بالدرجة الثانية كان من المقرر إقامتهما أمس الأحد أيضا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي يوم الأربعاء في مباراة ودية على ملعب كوريخيدورا في كيريتارو.