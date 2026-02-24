شاهد.. لقطة طريفة تجمع رونالدينيو ومارسيلو في كلاسيكو الأساطير

شهدت مباراة أساطير برشلونة وريال مدريد لقطة طريفة جمعت النجمين البرازيليين رونالدينيو ومارسيلو، خلال المواجهة التي أقيمت في الولايات المتحدة.

وظهر مارسيلو وهو يستعد لتنفيذ ركلة ثابتة من منتصف الملعب، قبل أن يتدخل رونالدينيوبين ليسقط أرضا في مشهد كوميدي خطف أنظار الجماهير وأثار موجة من الضحك والتصفيق في المدرجات.

وأقيمت المباراة على ملعب "بي إم أو" في لوس أنجلوس ضمن سلسلة الأساطير 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط أجواء احتفالية استعاد خلالها النجوم ذكريات الكلاسيكو.

وأقر رونالدينيو (45 عاما) الذي اشتهر خلال مسيرته بمهاراته الرائعة ولمساته السحرية وابتسامته الدائمة، بأنه لم يعد يستمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم كمشجع وأن ذلك بات أمرا شاقا بالنسبة إليه.

وقال قبيل مشاركته في مباراة الأساطير بين برشلونة وريال مدريد، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لا أحب مشاهدة مباريات كرة القدم، أحب فقط رؤية أبرز اللقطات، فمتابعة مباراة لـ90 دقيقة كثير جدا إلا إذا كانت نهائية أو ديربي".

وأضاف: "أما إن لم تكن كذلك فلا أحب مشاهدتها، حينها أشعر بالتوتر. يبدأ المرء بالتفكير كيف أخطأ ذلك اللاعب في تلك التمريرة؟ وعندها أبدأ في الغضب".