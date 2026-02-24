"ظلم والحقيقة ستظهر للعلن".. حكيمي يرد على قرار محاكمته بتهمة الاغتصاب

علق الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على قرار إحالته للمحاكمة بتهمة اغتصاب فتاة في عام 2025.

وكتب حكيمي عبر حسابه على منصة إكس: "اليوم، يكفي اتهامي بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه".

حكيمي يرد على تهم الاغتصاب

وأضاف: "هذا ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين، أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، والتي ستظهر الحقيقة للعلن".

وكانت وسائل إعلام فرنسية نقلت اليوم الثلاثاء عن محامي اللاعب قرار إحالة حكيمي للمحاكمة بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله عام 2025، وهو ما نفاه اللاعب بشكل كامل.

وسبق أن نفى حكيمي تهمة الاغتصاب، واصفا هذه التهمة بأنها "كذبة"، مؤكدا أنه "مرتاح البال".

وقال الدولي المغربي خلال مقابلة مع برنامج "كليك" على قناة "كانال بلوس" في سبتمبر/أيلول الماضي: "أعلم أن ما اتُهمت به كذب".

وأضاف: "أعلم أنني لم أفعل شيئا، ولن أفعل ذلك أبدا، أشعر براحة البال، نأمل أن تظهر الحقيقة قريبا"، مؤكدا أنه كان "دائما تحت تصرف الشرطة".