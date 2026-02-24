لويس إنريكي يكسر صمته بشأن قضية حكيمي

قال مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي إن قضية لاعب فريقه أشرف حكيمي "باتت في يد العدالة"، وذلك عقب توجيه اتهام رسمي للاعب المغربي بالاغتصاب وإحالته إلى المحاكمة.

وجاءت تصريحات إنريكي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه أمام موناكو في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "الأمر بين يدي الفريق القانوني للنادي، وهو الآن بيد القضاء".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن محامية الدولي المغربي فاني كولان، فإن حكيمي سيمثل أمام المحكمة بعد شكوى تقدمت بها امرأة تتهمه باغتصابها في فبراير/شباط 2023، حين كانت تبلغ 23 عاما.

من جهته، نفى حكيمي الاتهامات الموجهة إليه، وكتب في بيان: "اليوم، يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير الإحالة إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أرفضه وكل شيء يثبت أنه ادعاء باطل"، مضيفا: "أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، لأنها ستسمح بظهور الحقيقة".

ولم يصدر عن النادي الباريسي بيان إضافي بشأن القضية، مكتفيا بالتأكيد على أن المسألة قيد المتابعة القانونية.