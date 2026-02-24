شاهد.. حركة استفزازية تجرد عداء من رقم قياسي تاريخي

في ليلة درامية بمدينة تورون البولندية، تحول حلم العداء البوتسواني تشيبسو ماساليلا من اعتلاء عرش أرقام قياسية عالمية إلى استبعاد مهين بسبب "سلوك غير رياضي".

فخلال منافسات الجولة الذهبية لألعاب القوى داخل الصالات، ارتكب ماساليلا خطأً فادحاً عند خط النهاية كلفه شطب إنجازه الوطني وطرده من قائمة الفائزين.

من مجد تاريخي إلى فشل ذريع

نجح ماساليلا (26 عاماً) في إنهاء سباق 1500 متر بزمن مذهل قدره 3:32.55 دقيقة، وهو رقم كان سيضعه في المركز الـ14 ضمن قائمة أسرع العدائين في تاريخ هذه المسافة داخل الصالات.

لكن فرحة تحطيم الرقم القياسي لبوتسوانا لم تدم طويلاً؛ حيث رصدت الكاميرات قيامه بحركة استفزازية "صبيانية" تجاه منافسه الفرنسي عز الدين حبز في الأمتار الأخيرة من السباق.

سيف القانون الرياضي: المادة TR 7.1

بناءً على قاعدة الاتحاد الدولي لألعاب القوى TR 7.1 المتعلقة بـ "السلوك غير الرياضي"، قرر المسؤولون استبعاد ماساليلا فوراً.

ورغم محاولات اللاعب استئناف القرار، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ليتحول ما كان يُفترض أن يكون انطلاقة موسم أسطورية إلى "سقطة أخلاقية" مدوية، أثارت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

نتائج السباق بعد "المقصلة" التحكيمية

أدى الاستبعاد إلى منح الصدارة رسمياً للفرنسي عز الدين حبز، الذي سجل ثالث أسرع زمن في العالم هذا العام (3:32.56)، متقدماً على صامويل تشابل وصامويل بيلستروم.