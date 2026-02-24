السجن 6 أشهر للاعب فرنسي كسر أنف شرطية

قضت محكمة فرنسية بحبس لاعب سابق بعد اعتدائه على شرطية تدخلت لفض شجار وقع في مدينة رين يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "وست فرانس" الفرنسية أن اللاعب الذي تخرج من أكاديمية ستاد رين ولم تذكر اسمه، مثل أمام المحكمة في جلسة فورية عاجلة أمس، بعد أن تسبب في إصابة شرطية خلال شجار وقع قبل التاريخ المذكور بيومين.

حبس لاعب فرنسي كسر أنف شرطية

وجلبت الشرطة اللاعب البالغ من العمر 40 عاما إلى محكمة رين القضائية، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة مع وضعه تحت المراقبة القضائية، إذ سيتم تنفيذ العقوبة عبر "السوار الإلكتروني" ما يعني أنه لن يدخل السجن فعليا بل سيبقى في منزله ويلتزم بشروط المراقبة التي تحددها المحكمة، بالإضافة إلى 6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.

وبدأت الحادثة عندما تلقت الشرطية بلاغا من أمن أحد المحال في رين، عن اندلاع شجار قرابة الثالثة صباحا، وبعد وصولها إلى المكان هدأ الشجار في البداية قبل أن تتوتر الأمور مجددا لتتعرض للاعتداء.

وأصيبت الشرطية بكسر في الأنف، فيما أصيب أيضا أحد زملائها جراء الاعتداء الذي نفذه اللاعب وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية وفق الصحيفة ذاتها.

وأمام هيئة المحكمة، لم ينكر اللاعب التهم الموجهة إليه رغم أنه لا يتذكرها على حد قوله.

واعتذر اللاعب الذي يتمتع بسجل خالٍ من السوابق للشرطية، بحسب الصحيفة، وقال: "أعتذر من أعماق قلبي، لم أكن أريد إيذاءك بأي شكل، أشعر بالخجل حيال ما فعلته".