بالفيديو.. قلب تشيشاريتو ينكسر أمام قصة القرد "بانش"

في مشهد إنساني كشف وجهاً مختلفاً لنجم اعتادته الجماهير صلباً داخل المستطيل الأخضر، لم يتمالك المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز، الشهير بـ“تشيشاريتو”، دموعه تأثراً بمقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل، يظهر فيه قرد صغير يُدعى "بانش".

دروس الصمود من قلب "العزلة"

لم يكن تفاعل هيرنانديز (37 عاماً) مجرد تعاطف عابر مع مشهد مؤلم، بل تحوّل إلى تأمل إنساني عميق شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 6.3 مليون على إنستغرام.

ويوثق الفيديو لحظات قاسية يتعرض فيها "بانش" للنبذ والدفع من قبل القرود الأكبر سناً، قبل أن ينسحب منكفئاً ليحتضن دمية محشوة، وكأنه يبحث عن ملاذ آمن يعوّض به قسوة الجماعة.

وعلّق هيرنانديز بكلمات لامست قلوب متابعيه: "أثر فينا بانش لأنه قوي وصادق؛ يحاول أن يدافع عن نفسه ببراءة، من دون أن يعرف كيف. لقد منحنا درساً بليغاً: يمكنك أن تتقبل الرفض دون أن تعيش دور الضحية، ويمكنك أن تحمي قلبك دون أن تغلقه".

تفاعل جماهيري

لاقت رسالة هيرنانديز صدىً واسعاً لدى محبيه، الذين وصفوا نجمهم بـ "الصامد والمرن"، تماماً كما كانت أهدافه القاتلة التي طالما حسمت مباريات كبرى في "أولد ترافورد".

يأتي هذا الظهور العاطفي لـ "تشيتشاريتو" في وقت يمر فيه بمرحلة انتقالية، حيث لا ينتمي لأي نادٍ حالياً بعد رحيله عن نادي شيفاس المكسيكي في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويمتلك النجم المكسيكي تاريخاً حافلا في الملاعب الأوروبية مع عدد من الأندية.