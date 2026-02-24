الركراكي يبلغ لاعبي منتخب المغرب بمصيره قبل مونديال 2026

ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن رحلة وليد الركراكي على رأس الإدارة التقنية للمنتخب الوطني المغربي شارفت على نهايتها، في انتظار استكمال بعض الإجراءات الشكلية قبل الإعلان الرسمي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" أن تفاصيل بسيطة فقط تفصل بين حسم القرار وإخراجه إلى العلن، مشيرة إلى أن الركراكي يوجد حاليا في فرنسا، وقد أبلغ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لا يرى نفسه الرجل المناسب لقيادة المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الجامعة طلبت من الركراكي تقديم استقالته كتابيا وموقعة بخط يده، تمهيدا لإغلاق الملف بشكل رسمي ومنظم.

وبالتوازي مع ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن الجامعة وضعت قائمة أولية تضم سبعة خيارات محتملة لخلافته، من بينها أسماء وطنية مثل السكتيوي ومحمد وهبي، إلى جانب مدربين أجانب من جنسيات إيطالية وفرنسية وإسبانية، ليُختار أحدهم لقيادة أسود الأطلس في المرحلة القادمة.

من جهته كشف الصحفي الرياضي جمال السطايفي في منشور على موقع "إكس" ان الركراكي أبلغ ركائز المنتخب المغربي بأنه لن يكون حاضرا في مونديال 2026.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي حتى اللحظة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول التقارير التي تفيد باستقالة الركراكي من تدريب المنتخب.

رحلة وليد الركراكي التدريبية

بدأت رحلة الركراكي التدريبية الفعلية عام 2014 مع نادي الفتح الرباطي، حيث برز بقدرته على تشييد فريق متماسك قائم على الانضباط والانتشار الذكي، وتوجت تجربته بتحقيق لقب الدوري المغربي عام 2016، وهو أول لقب في تاريخ النادي.

وبعد تثبيت اسمه محليا، انتقل إلى قطر لتدريب نادي الدحيل، حيث أكد قدرته على النجاح خارج الديار بإحراز لقب الدوري القطري، معززا بذلك مكانته كمدرب يجمع بين المعرفة النظرية والقدرة العملية على توجيه المجموعات.

غير أن محطة الوداد الرياضي كانت العلامة الفارقة في مساره، ففي عام واحد فقط (2022)، حقق إنجازا تاريخيا مزدوجا بقيادته إلى التتويج بلقب الدوري المغربي ثم دوري أبطال أفريقيا.

هذا الرصيد القاري هو ما دفع الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى تعيينه على رأس المنتخب الوطني قبل أشهر قليلة من كأس العالم .2022 وهناك، صاغ الركراكي واحدة من أبهى صفحات التاريخ الكروي الأفريقي، بعدما قاد المغرب إلى قبل نهائي المونديال باعتباره أول مدرب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

كما حقق المدرب وليد الركراكي وصافة كأس أمم إفريقيا 2025 مع المنتخب المغربي، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بنتيجة (1-0) بعد الأشواط الإضافية، في البطولة التي أقيمت بالمغرب.