رومان سايس يعلن اعتزاله اللعب دوليا برسالة مؤثرة للجماهير المغربية

أعلن المدافع المغربي المخضرم رومان سايس، مساء الاثنين، اعتزاله اللعب دوليا وانتهاء مشواره رفقة “أسود الأطلس”.

وشارك سايس، عبر حسابه الشخصي على منصة إنستغرام، منشورا يضم صورا له مع المنتخب المغربي الذي دافع عن قميصه على مدار السنوات الماضية.

المغربي رومان سايس يعلن اعتزاله اللعب دوليا وينهي مشواره مع أسود الأطلس

وكتب لاعب نادي السد القطري رسالة مؤثرة للجماهير المغربية، قال فيها: “أعزائي مشاهدي ومحبي المنتخب المغربي، اليوم، أطوي أجمل فصل في حياتي كلاعب كرة قدم، وبعد تفكير عميق، أعلن لكم ببالغ التأثر والاعتزاز اعتزالي اللعب دوليا”.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عاما: “لقد كان ارتداء ألوان المغرب وتقلد شارة القيادة أعظم شرف في مسيرتي المهنية”.

وتابع: “بالنسبة لي، هذا القميص يتجاوز حدود الرياضة؛ إنه قصة جذور، وعائلة، وقلب، وفي كل مرة ارتديته فيها، كنت أشعر بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء، بفخر لا يوصف، كنت أحلم بهذه اللحظات منذ طفولتي، ولطالما قدمت كل ما لدي من أجل هذا العلم وهذا البلد الذي أعطاني الكثير، مسترشدا دوما بحب وطننا واحترام شعبه”.

ووجه قائد أسود الأطلس السابق رسالة شكر إلى زملائه الذين رافقهم طوال مسيرته مع المنتخب وأصبحوا مع مرور الوقت “عائلة حقيقية”.

وقال: “شكرا للمدربين وأطقمهم على ثقتهم، وكذلك للأطقم الطبية وكل من يعمل في الخفاء لتهيئة أفضل الظروف لنا، وشكر جزيل لكم أنتم، أيها الجماهير المغربية؛ فدعمكم غير المشروط هو المحرك الذي يدفعنا لتجاوز أنفسنا مباراة تلو الأخرى”.