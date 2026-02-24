رياضة|بطولات أوروبية|هولندا

بالفيديو.. توقف مباراة في الدوري الهولندي ليكسر لاعب مسلم صيامه

اللاعب الهولندي من أصول مغربية أيوب أوفقير يكسر صيامه خلال مباراة فريقه (حساب @dubaisportstv في إكس)
أظهر مقطع فيديو متداول عبر المنصات لحظة إفطار اللاعب الهولندي من أصول مغربية أيوب أوفقير خلال مباراة فريقه ألكمار ضد سبارتا روتردام في الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتوقف اللعب في الدقيقة 70، ليقترب اللاعب الشاب من خط التماس ويكسر صيامه بشرب الماء وتناول نوع من المكملات الغذائية، ليكمل المباراة.

يذكر أن أوفقير شارك بديلا منذ بداية الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بفوز ألكمار 3-1، جاءت جميعها بعد الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وانضم أوفقير (20 عاما) لنادي ألكمار مؤخرا قادما من سبارتا روتردام الذي دافع عن ألوانه خلال الموسم الماضي.

المصدر: الجزيرة

