شاهد.. آباء يتبادلون اللكمات ويتسببون بإنهاء مباراة للناشئين

شهدت مباراة للفئات السنية الصغرى في جنوب ويلز أحداثا مؤسفة، حيث اندلع شجار عنيف بين آباء اللاعبين بعد طرد أحدهم.

ووقع الشجار المروع والعنيف على حد وصف صحيفة ذا صن البريطانية، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين فريقي أبركنفيغ وتريفيلين على ملعب باندي بارك يوم السبت الماضي، والتي اتسمت بالاندفاع البدني.

آباء يتبادلون اللكمات خلال مباراة للناشئين

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتقطته إحدى الأمهات، آباء غاضبين يتبادلون اللكمات في وقت حاول فيه آخرون تهدئة الوضع ووقف الشجار.

كما شوهد اللاعبون الصغار وهم يحاولون التدخل من أجل الفصل بين المتشاجرين على أرض الملعب، وقد استمر العراك 90 ثانية وفق الصحيفة.

وسُمع المتفرجون وهم يصرخون على الآباء بعبارات على شاكلة "إنها مجرد مباراة"، "أبناؤكم يشاهدونكم"، في محاولة منهم لإيقاف الشجار.

وقرر حكم المباراة إنهاءها على الفور، فيما أعلن كلا الناديين البدء بإجراء تحقيقات داخلية في الحادث الذي لاقى استهجانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

استنكار وتحقيق

ونشر تريفيلين بيانا رسميا عبر حسابها على منصة إكس قال فيه "نحن في النادي لا نتسامح مع هذا السلوك مطلقا، وننتظر التقارير من مسؤولي المباراة، كما سنجري تحقيقا داخليا، سنوافيكم بالجديد لاحقا".

من جهته قال أبركنفيغ في بيانه "نحن على علم بفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشادة وقعت خلال إحدى مبارياتنا للفئات السنية يوم 21 فبراير/شباط 2026، شارك فيه أفراد مرتبطون بالنادي المنافس وأفراد من نادينا".

وأضاف "نشعر بخيبة أمل كبيرة مما حدث. إن السلوك الذي ظهر لا يعكس المعايير أو القيم أو التوقعات التي نؤمن بها كنادٍ رياضي يخدم المجتمع".

وأكد النادي أنه يعد تقريرا لتسليمه "للجهات المعنية في الوقت المناسب، ومع ذلك نعترف بأنه بغض النظر عن الظروف، فإن المشاهد التي ظهرت تضع النادي في موقف سلبي وهي غير مقبولة".

وزاد "نود تقديم اعتذارنا للحكام واللاعبين ومجتمع كرة القدم بأسره عن أي أذى أو ضرر معنوي قد نتج عن الحادث".

وختم البيان "سنجري تحقيقا داخليا كاملا بالتعاون مع الجهات المختصة، ونحن ملتزمون بمعالجة هذا الأمر على النحو المناسب لضمان استخلاص الدروس لمنع تكراره".