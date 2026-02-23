هيرنانديز يُخلّد ذكرى كأس العالم 2018 بتمثال غوريلا عملاق

احتفل المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز بتتويجه بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، بطريقة مميزة، وشارك هذا الاحتفال مع جماهيره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أمس الأحد.

وفاجأ هيرنانديز جماهيره بنصب تمثال عملاق أمام منزله على شكل غوريلا تحمل كأس العالم، وعليها شعار منتخب فرنسا، واسم اللاعب ورقمه مع الديوك “21”.

وكتب لاعب باريس سان جيرمان معلقا على الفيديو “صديق جديد انتقل للتو”، في مقطع حصد أكثر من مليون مشاهدة، وتداولته منصات رياضية عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب فرنسا قد توج بمونديال 2018 في روسيا، بعد الفوز في النهائي على كرواتيا 4-2.

كان هيرنانديز ركيزة أساسية مع "الديوك" في كأس العالم في روسيا، حيث خاض جميع المباريات في مركز الظهير الأيسر باستثناء مباراة المجموعة الأخيرة ضد الدنمارك، وقدم تمريرات حاسمة ضد الأرجنتين وكرواتيا.