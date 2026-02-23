بالفيديو: محاولة ميسي التهجم على الحكام.. رابطة الدوري الأمريكي تعلن نتيجة تحقيقها 

قال متحدث ⁠باسم رابطة ⁠الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الأحد، إن الرابطة برأت ليونيل ميسي بعدما ⁠خلصت مراجعة أجرتها إلى أنه لم ينتهك أي قاعدة عندما جرى وراء حكام المباراة ⁠عبر مدخل بعد خسارة فريقه إنتر ميامي 3-صفر أمام لوس أنجلوس إف سي في افتتاح الموسم.

وأضاف المتحدث باسم الرابطة ‌إن الرابطة راجعت الواقعة التي حدثت أمس السبت وصُورت بالفيديو، وقررت أن المنطقة التي دخلها ميسي لم تكن غرفة الملابس الخاصة بالحكام، ولا منطقة محظورة، وبالتالي فإن الأرجنتيني لم ينتهك أي قاعدة.

لويس سواريز يمنع ميسي من التهجم على الحكام

ويظهر في ⁠الفيديو لويس سواريز مهاجم ⁠إنتر ميامي وهو يحاول إيقاف نوبة غضب ميسي بإمساك ذراعه، لكن الأرجنتيني تمكن رغم ذلك من المرور عبر المدخل في أروقة ⁠ملعب لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم، وهو يلاحق الحكام فيما اعتبره البعض أنه كان يحاول الاحتجاج على قراراتهم أو محاولة تهجم على الحكام.

وقال المتحدث ⁠إن المناطق المحظورة في الملعب كانت ستحتوي على لافتات واضحة.

ولم يرد إنتر ميامي على الفور على طلب رويترز ‌للتعليق.

وافتتح إنتر ميامي حامل اللقب الموسم بالخسارة 3-صفر في مباراة حضرها 75673 ‌متفرج، ‌لتصبح المباراة الأعلى حضورا في تاريخ الجولة الافتتاحية لموسم بالدوري الأمريكي.