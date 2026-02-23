إصابة مرعبة تطيح بلوفتوس-تشيك من قائمة إنجلترا لكأس العالم

نُقل نجم ميلان، والمنتخب الإنجليزي، روبن لوفتوس-تشيك، إلى المستشفى على وجه السرعة إثر إصابة خطيرة في الرأس بعد اصطدامه مع حارس بارما في مباراة ضمن الدوري الإيطالي.

في مشهد حبس أنفاس الجماهير، تعرض لوفتوس-تشيك (30 عاما) لاصطدام عنيف وغير مقصود مع حارس مرمى بارما، إدواردو كورفي، أثناء تنافسهما على كرة هوائية.

سقط نجم تشلسي السابق أرضا والدماء تغطي وجهه، مما استدعى تدخلاً فورياً من الأطقم الطبية التي اضطرت لوضع دعامة لرقبته ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

ضرر كبير

كشفت الفحوصات الطبية الدقيقة عن حجم الضرر الذي تعرض له اللاعب:

كسر في عظم السنخ: وهو العظم المسؤول عن دعم وتثبيت الأسنان.

كسور متعددة في الأسنان: مما يستدعي تدخلاً جراحياً دقيقاً لترميم منطقة الفك.

تبخر حلم المونديال

تأتي هذه الإصابة كصدمة قوية للمدرب توماس توخيل، الذي كان يضع لوفتوس-تشيك ضمن حساباته الأساسية لكأس العالم 2026 هذا الصيف، نظراً لقوته البدنية التي يعشقها المدرب الألماني.

وبناءً على التقارير الطبية، سيغيب اللاعب لعدة أشهر، مما يعني رسمياً غيابه عن وديات أوروغواي واليابان، وضياع فرصة تمثيل بلاده بعد غياب دام 7 سنوات.

ميلان والخسارة المزدوجة

لم تتوقف مأساة "الروسونيري" عند إصابة نجمهم، بل امتدت لنتائج الفريق؛ حيث خسر ميلان اللقاء بنتيجة 1-0، ليتسع الفارق مع المتصدر والجار "إنتر ميلان" إلى 10 نقاط كاملة، مما يضع المدرب ماسيميليانو أليغري في مأزق حقيقي قبل سلسلة المباريات الحاسمة المقبلة.