بالفيديو.. ماذا فعل الصائم لامين جمال لحظة شرب زملائه الماء؟

خاض نجم برشلونة لامين جمال أمس الأحد، أول مباراة مع فريقه خلال رمضان الحالي، وذلك ضد ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني، وأقيمت في النهار على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على ليفانتي في تلك المباراة بنتيجة 3-0 ليصعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متجاوزا ريال مدريد الذي بقي عند 60 نقطة بعد هزيمته أمام أوساسونا على ملعب إل سادار السبت الماضي.

ويمثّل الشهر الفضيل هذا العام تحديا إضافيا للامين جمال (18 عاما)، على اعتبار أن الفريق الكتالوني سيخوض 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني عند الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي، وفي ظل صراع محموم على اللقب.

تصرف لامين جمال لحظة شرب زملائه الماء

وكعادته حرص نجم برشلونة الشاب على الالتزام بفريضة الصيام، وقد شارك في مباراة ليفانتي أساسيا وتألق كعادته، بل وعبر عن تذمره من قرار المدرب الألماني هانسي فليك باستبداله في الدقائق الأخيرة.

ووثّق مقطع فيديو صوره أحد المشجعين بقاء لامين جمال داخل أرض الملعب عقب الإحماء الأخير للاعبين الذي يخرجون فيه لشرب الماء قبل العودة من جديد إلى المستطيل الأخضر لبدء اللقاء.

وأظهر المقطع بقاء لامين قرب دائرة منتصف الملعب وبدا أنه يقوم بتلاوة الفاتحة أو الدعاء، فيما انشغل زملاؤه بشرب الماء ومن ثم العودة إلى الملعب.

ويولي نادي برشلونة اهتماما كبيرا بالحالة البدنية لنجمه لامين جمال، خاصة خلال رمضان المبارك.

وفي ظل التزام جمال بفريضة الصيام للموسم الثاني على التوالي منذ صعوده إلى الفريق الأول، فإنه يعمل على الموازنة بين الصيام والحفاظ على جاهزيته البدنية في أعلى مستوى ممكن، خاصة أن الفريق يمر بالفترة الحاسمة من الموسم الكروي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن التزام لامين جمال بفريضة الصيام لا يمثل مشكلة بالنسبة لبرشلونة الذي سبق له تطوير خطط غذائية خاصة لتقليل تأثير الصيام على لاعبيه السابقين، من بينهم اللاعب المعار إلى موناكو أنسو فاتي، واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

برنامج خاص للامين جمال في رمضان

وتشمل الخطة تنظيم وجبات الطعام بعناية خلال الفترة المسائية لضمان التغذية السليمة، مع تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر من الليل التي قد تؤثر على راحة جسده أو أدائه خاصة في يوم المباريات، مع مراعاة تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

وكان لامين جمال قد تحدث عن

روتينه اليومي خلال رمضان المبارك في مقابلة سابقة، وقال في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها: "أستيقظ عند الساعة الرابعة صباحا وأتناول الطعام. بعد ذلك يمكنني الاستيقاظ متأخرا عن بقية زملائي لأنني لا أتواجد في وجبة إفطار الفريق".

وأضاف: "بعدها أذهب للتدريب ثم أعود إلى غرفتي وأصلي، وهكذا حتى يحين وقت الإفطار. كما أتناول الإلكتروليت للحفاظ على الترطيب لبقية اليوم".