كواليس ليلة الكرة الذهبية.. تجاهل ميسي يحرق كبرياء لابورتا

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن موقفٍ لافت يجسّد عمق الفجوة في علاقته بالأسطورة ليونيل ميسي.

وأقرّ لابورتا علنًا بأن علاقته بـ "البرغوث" الأرجنتيني لم تعد كما كانت، معترفاً بأنهما يمرّان بفترة توترٍ حادة نتيجة أحداثٍ وقعت مؤخراً تركت أثراً عميقاً في وجدان اللاعب.

تجاهل ميسي يحرق كبرياء لابورتا

ووفقاً للابورتا، وقعت إحدى أبرز هذه اللحظات في عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية؛ قائلا "حدث موقفٌ خلال الحفل، ذهبتُ لأُحيّيه، لكنه قابلي بجفاء وشعر أنه لا داعي لتلك التحية.

وأشارت صحيفة "ماركا" أن الحادثة كشفت عن اتساع الفجوة بينهما، وأكّدت تضرر الروابط التي كانت يوماً ما تبدو غير قابلة للكسر.

الخلفية التاريخية لخلاف ميسي مع لابورتا

لفهم هذا الجفاء، يجب العودة إلى صيف عام 2021، اللحظة الفارقة التي غيّرَت تاريخ برشلونة.

وعد الانتخابات: بنى لابورتا حملته الانتخابية على وعدٍ أساسي وهو "بقاء ميسي". وبالفعل، آمن ميسي وجمهور البارسا بأن التجديد مجرد مسألة وقت.

في منعطف مفاجئ، أعلن النادي عجز ميزانيته عن تسجيل عقد ميسي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف لرابطة "الليغا"، مما أجبر الأسطورة على الرحيل باكياً نحو باريس سان جيرمان.

في منعطف مفاجئ، أعلن النادي عجز ميزانيته عن تسجيل عقد ميسي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف لرابطة "الليغا"، مما أجبر الأسطورة على الرحيل باكياً نحو باريس سان جيرمان. شرخ الثقة: شعر ميسي وفريقه المقرب بأن لابورتا استخدم ملف التجديد لأغراض سياسية وانتخابية، وأنه لم يبذل الجهد الكافي للإبقاء عليه، بل وربما فضّل رحيله لتخفيف الأعباء المالية الضخمة عن النادي.

لابورتا ومحاولات الصلح مع ميسي

أوضح لابورتا أنه بعد حادثة حفل الكرة الذهبية، جرت بعض المحاولات الخجولة للمصالحة، لكنها لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.

واعترف بمرارة: "العلاقة لم تعد كما كانت"، لكنه حرص على ترك الباب موارباً أمام المستقبل، مشدداً على الاحترام التاريخي بقوله: "رغم التوتر، يبقى ميسي أعظم أسطورة في تاريخ برشلونة".

اعتراف لابورتا يمزج بين الحنين والحكمة؛ فبغض النظر عن الخلافات الشخصية أو الصراعات الإدارية، يدرك لابورتا أن مكانة ميسي في تاريخ "الكامب نو" راسخة لا تتزعزع، حتى وإن ظلّت المصافحة بينهما غائبة خلف كواليس الحفلات الكبرى.