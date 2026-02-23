بالفيديو.. لابورتا "عامل نظافة" في مدرجات ملعب برشلونة

شهد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لقطة نادرة وغير معتادة في كرة القدم، حيث ظهر الرئيس السابق لنادي برشلونة خوان لابورتا وهو ينظف الأرضية ويساعد إحدى موظفات النادي بعد انتهاء مباراة فريقه ضد ليفانتي، مساء الأحد.

رئيس برشلونة السابق ينظف الأرضية ويساعد موظفة النادي

ووثق الواقعة -التي أثارت إعجاب الجماهير- عدة مشجعين حملوا هواتفهم لتصوير اللحظة.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، حضر لابورتا المباراة بصفته عضوا في النادي، وذلك في إطار حملته الانتخابية كمرشح لإعادة انتخابه في انتخابات 15 مارس/آذار المقبل.

وأثارت هذه اللفتة الإنسانية الانتباه بين المشجعين، الذين استقبلوه بابتسامة وتصفيق.

رئيس برشلونة السابق لابورتا يطهو المعكرونة

ولم تقتصر مشاركة لابورتا على تنظيف المدرجات، بل ظهر أيضا قبل انطلاق المباراة وهو يشارك في إعداد وجبة المعكرونة في مطعم “بار بوكاتا” الموجود داخل الملعب لجميع الحاضرين، في خطوة نالت إعجاب الجميع.

وتشهد الانتخابات المقبلة لنادي برشلونة تنافس ستة مرشحين تمهيديين، من بينهم لابورتا، فيما تستمر عملية جمع التوقيعات وتحضير الترشيحات الرسمية قبل إعلان النتائج النهائية في 5 مارس/آذار المقبل.