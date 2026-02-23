مشجع يستفز نجم أرسنال بصورة زوجته ويثير غضبا في إنجلترا

شهد ديربي لندن بين توتنهام هوتسبير وضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حادثة أثارت الكثير من الجدل، بعد سخرية أحد المشجعين من زوجة نجم "الغانرز".

وسخر أحد مشجعي توتنهام هوتسبير من لاعب أرسنال ديكلان رايس وزوجته بطريقة "مخزية للغاية"، على حد وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. ديالو نجم مانشستر يونايتد يكشف أهمية القرآن قبل المباريات

شاهد.. ديالو نجم مانشستر يونايتد يكشف أهمية القرآن قبل المباريات list 2 of 2 الاتحاد التونسي يدعم حنبعل المجبري ضد العنصرية end of list

مشجع يستفز نجم رايس بصورة زوجته

وخلال المباراة، عرض مشجع "السبيرز" صورة لزوجة اللاعب على شاشة هاتفه المحمول، عندما كان رايس في أحد جانبي الملعب لتنفيذ ركلة ركنية، بينما أطلق آخرون صيحات سخرية من البنية الجسدية لها.

واستغل ذلك المشجع وجوده بالقرب من اللاعب وأخرج هاتفه ليريه الصورة، لكن لاعب أرسنال لم يكن منتبها لما يجري حوله.

وانتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إدانة كبيرة من المتابعين الذين طالبوا بفرض عقوبة رادعة على المشجع.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رايس لمضايقات تتعلق بالمظهر الجسدي لزوجته لورين فراير، ففي أبريل/نيسان من العام الماضي تحدّث اللاعب علنا عن الإساءات التي تتعرض لها عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب ذلك اضطرت زوجته إلى إغلاق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات المستمرة التي لا تتوقف.

وقال رايس (27 عاما) في مقابلة سابقة: "زوجتي هي حب حياتي، ولا يوجد من هو أفضل لي منها".

تضامن مع زوجة رايس

وكانت ريبيكا فاردي، زوجة لاعب ليستر سيتي السابق وكريمونيزي الحالي جيمي فاردي، من بين من أدانوا ذلك بقولها: "ما تعرضت له لورين فراير أمر مقزز حقا. للأسف أصبح من السهل جدا اليوم الاختباء خلف لوحة المفاتيح".

وفي المباراة سقط رايس في هفوة فادحة تسببت في تعديل توتنهام هوتسبير النتيجة (1-1) عن طريق كولو مواني، وذلك بعد دقيقتين فقط من أسبقية جاءت بأقدام زميله إيبيرشي إيزي، لكن من حسن حظه فإن قمة الجولة 27 من البريميرليغ انتهت بفوز كبير لصالح "الغانرز" بنتيجة 4-1.

إعلان

وظهر رايس سعيدا بعد المباراة واحتفل بخوضه المباراة رقم 100 له بقميص أرسنال.

أرتيتا يشيد بالنجم رايس

وأشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بشخصية رايس بقوله: "عندما نتحدث عن العقلية ننظر إلى ما فعله رايس، قد يكون ارتكب خطأ لكن الطريقة التي لعب بها بعد ذلك مذهلة، هذه هي العقلية. هذه هي الشخصية والشجاعة والقدرة على الصمود في اللحظات الصعبة".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.