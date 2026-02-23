رياضة|الدوري الإسباني

هل وقع سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عقدا سريا مع إنتر ميلان؟

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 08: Diego Simeone, Head Coach of Atletico de Madrid, reacts during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Betis Balompie at Riyadh Air Metropolitano on February 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2027 (غيتي)
بعد 13 عاما من الصراخ على خط التماس، وبناء قلعة دفاعية لا تُقهر مع أتلتيكو مدريد، يبدو أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قرر أخيرا خلع عباءة "الروخي بلانكوس".

ففي تسريبات فجّرها برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني، تبين أن "التشولو" قد حسم أمره بالفعل ووقع عقداً مبدئياً لقيادة متصدر الدوري الإيطالي، إنتر ميلان، ابتداء من الموسم المقبل.

رغم أن عقد سيميوني يمتد رسمياً حتى عام 2027، إلا أن وصول العقل المدبر ماتيو أليماني إلى الإدارة الرياضية لأتلتيكو مدريد كان بمثابة "بداية النهاية".

التكهنات تشير إلى أن سيميوني شعر ببدء انحسار نفوذه المطلق داخل النادي، ففضل الهروب إلى الأمام والعودة إلى "بيته القديم" في إيطاليا قبل أن تتم إقالته.

خروج درامي

يرفض سيميوني أن يغادر أتلتيكو مدريد من الباب الضيق؛ إذ تضع خطته اللقب الأخير كشرط للوداع.

فبعد سحقه لبرشلونة بنتيجة (4-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بات الطريق ممهداً أمام "التشولو" لرفع الكأس الأخيرة قبل حزم حقائبه نحو مدينة الموضة، ميلانو.

إنتر ميلان.. الرهان على "الجنرال" لإنقاذ أوروبا

على الجانب الآخر، يبدو أن إنتر ميلان ضاق ذرعاً بالمغامرة مع كريستيان تشيفو رغم صدارته للدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط.

فبعد رحيل سيموني إنزاغي لتدريب الهلال السعودي، والتعثر المخجل للفريق أمام بودو/غليمت النرويجي في دوري الأبطال، رأت إدارة "النيراتزوري" في سيميوني "المنقذ" الذي ارتدى قميص النادي كلاعب في التسعينات وسيعود الآن ليحكم قبضته كمدرب.

سيميوني، الذي مثل إنتر في 85 مباراة وتوج معهم بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1998، يرى في الدوري الإيطالي الساحة المثالية لإعادة إحياء فلسفته القتالية.

رحيله لا يعني فقط انتقال مدرب، بل هو إعلان رسمي عن انهيار "أطول دكتاتورية فنية" في تاريخ كرة القدم الحديثة بإسبانيا.

المصدر: الصحافة الإسبانية

