بالفيديو.. جماهير غاضبة تعتدي على الحكم بعد هدف قاتل

وثّقت مقاطع فيديو اندلاع أعمال فوضى عارمة خلال مباراة في دور الـ16 من كأس "إنغوينياما" في إسواتيني، جمعت بين فريقي مباباني هايلاندرز ونسينغيزيني هوتسبيرز، الأحد.

بدأت التوترات عقب تسجيل هوتسبيرز هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فيتنام تبني أكبر ملعب في العالم

فيتنام تبني أكبر ملعب في العالم list 2 of 2 بالفيديو.. مقتل مشجع طعنا في اشتباكات بين جماهير في كولومبيا end of list

وأظهرت المشاهد اقتحام جماهير "مباباني هايلاندرز" أرضية الملعب عقب الهدف، وطاردت الجماهير الغاضبة حكم المباراة واعتدت عليه.

وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، حيث تم تأمين الحكم ومحاولة إخراج الجماهير وإعادتها إلى المدرجات.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن اتحاد إسواتيني لكرة القدم بشأن الأحداث أو العقوبات المتوقعة.

في المقابل، أكد نادي نسينغيزيني هوتسبيرز، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، انتهاء اللقاء لصالحه بنتيجة (1-0)، معلنًا تأهله إلى الدور التالي.