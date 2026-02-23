تأجلت أربع مباريات لكرة القدم في المكسيك بعد اندلاع أعمال عنف بالقرب من غوادالاخارا، إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، عقب عملية عسكرية أمس الأحد أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات نميسيو أوسغيرا المعروف باسم "إل مينشو".

وقالت وزارة الدفاع إن أوسغيرا (60 عاما)، العقل المدبر لعصابة جيل خاليسكو الجديد للمخدرات توفي في الحجز بعد إصابته في عملية للقوات الخاصة على ساحل المحيط الهادي المكسيكي في ولاية خاليسكو.

تأجيل مباريات في المكسيك بعد مقتل زعيم أكبر عصابة مخدرات

وقالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن مباراتين من دوري الأضواء كانتا مقررتين الأحد – كيريتارو ضد خواريز في دوري الرجال، وشيفاس ضد أمريكا في دوري السيدات – قد تم تأجيلهما إلى أجل غير مسمى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم إلغاء مباراتين بالدرجة الثانية كان من المقرر إقامتهما أمس الأحد أيضا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الأيسلندي يوم الأربعاء في مباراة ودية على ملعب كوريخيدورا في كيريتارو.

وفي غضون ذلك، قال منظمو بطولة المكسيك المفتوحة للتنس للرجال في أكابولكو إن البطولة ستبدأ اليوم الاثنين كما هو مقرر لها وفقا لبروتوكولات الأمن المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة ميريدا المفتوحة للتنس للسيدات اليوم أيضا.

وبعد أنباء عن مقتل "إل مينشو"، أغلق أعضاء مشتبه بهم في العصابة الطرق السريعة بالسيارات المحترقة وإحراق المحلات التجارية في أكثر من ست ولايات. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي قتلى بين المدنيين.