بريستياني يعتذر بعد مزاعم العنصرية ضد فينيسيوس

كشف تقرير برتغالي عن تقديم اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني اعتذاره لزملائه في فريق بنفيكا بسبب ما جرى في مباراة الفريق أمام ريال مدريد مؤخرا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد التي جرت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "دا لوز" في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا، عدة دقائق بعدما أبلغ البرازيلي فينيسيوس جونيور الحكم بتعرضه لإهانة عنصرية من بريستياني، الأمر الذي فجر أزمة كبرى تجاوز صداها حدود المستطيل الأخضر.

وذكرت صحيفة "أبولا" أن بريستياني تحدث إلى زملائه في غرفة الملابس، مقدما اعتذاره على الأحداث التي رافقت المباراة ضد ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريستياني أكد لزملائه استعداده الكامل وتصميمه على مواصلة مساعدة الفريق، قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد يوم الأربعاء المقبل.

ويخضع الجناح الأرجنتيني لتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب مزاعم توجيهه عبارات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، خلال احتفالات النجم البرازيلي بتسجيل هدف ريال مدريد في الدقيقة 50.

وأوقف الحكم المباراة لعدة دقائق وفقا للبروتوكول الخاص بحوادث العنصرية، قبل أن يتم استكمالها وسط جدل كبير وإصرار من اللاعب على عدم توجيه أي إساءات عنصرية.

وفي المقابل، يصر فينيسيوس وزملاؤه في ريال مدريد على أن لاعب بنفيكا وصف اللاعب البرازيلي بالقرد.

ودافع مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو عن لاعبه، مؤكدا أنه أخبره بأمر مختلف عما نسبه إليه فينيسيوس جونيور، كذلك دافع النادي البرتغالي عن بريستياني نافيا توجيهه أي كلمات عنصرية للاعب ريال مدريد.