ريال مدريد ضد بنفيكا.. "يويفا" يشعل مواجهة الإياب بإيقاف بريستياني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي بشكل مؤقت بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني في مباراتهما بدوري الأبطال.

وبذلك سيغيب بريستياني عن صفوف بنفيكا في مباراة إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الإسباني فاز ذهابا في لشبونة بهدف وحيد سجله فينيسيوس.

وتوقفت مباراة الذهاب لمدة عشر دقائق تقريبا بعدما سجل فينيسيوس هدفه واحتفل به بالقرب من راية بنفيكا الركنية، مما أثار استياء جماهير ولاعبي الفريق البرتغالي.

وبعدما احتك بريستياني بالنجم البرازيلي، اتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بأنه وصفه بالقرد، ورد لاعب بنفيكا بنفي هذه المزاعم، وأنكر توجيه أي إساءات عنصرية لفينيسيوس.

وقام حكم المباراة بتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، لكن لم توقع عقوبة ضد بريستياني، الذي غطى فمه بقميصه أثناء مناوشة كلامية مع فينيسيوس الذي حصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله.

وقال (يويفا) إن قرار لجنة الانضباط التابعة لها يتعلق بسلوك تمييزي. وأوضح في بيان: "هذه الخطوة لا تخل بأي قرار قد تصدره اللجان التابعة لليويفا لاحقا بعد الانتهاء من التحقيقات وتقديم نتائجها للجنة الانضباط".

من جانبه قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه شعر بالصدمة لما حدث في هذه الواقعة، مشيدا بحكم المباراة لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية. أما نادي بنفيكا فأعلن دعمه التام لبريستياني، وزعم النادي البرتغالي أن لاعبي ريال مدريد الذين قالوا إنهم سمعوا إهانة فينيسيوس كانوا بعيدين جدا.

وردا على قرار (يويفا) أكد بنفيكا في بيان أنه سيستأنف القرار وأنه سيضم بريستياني إلى الفريق في رحلته إلى مدريد مشددا على أنه يصدق رواية لاعبه الذي اتسم بالاحترام الشديد تجاه الجميع منذ انضمامه للنادي.

وأثار فينيسيوس غضب جماهير بنفيكا بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 50 بعدما رقص عند الراية الركنية، وألقوا زجاجات وأشياء أخرى ثم اتجه إليه بريستياني وتحدث إلى اللاعب البرازيلي وهو يغطي فمه بقميصه.

وأصر اللاعب الأرجنتيني أن فينيسيوس أساء فهم ما قيل، بينما ذكرت تقارير نقلا عن لاعبي بنفيكا بعد المباراة أن بريستياني استفز النجم البرازيلي دون توجيه أي إساءة عنصرية إليه.

وكان كيليان مبابي من بين لاعبي ريال مدريد الذين دافعوا بشدة عن فينيسيوس، وكتب رسالة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) يقول فيها "لا تتوقف يا فيني عن الرقص أبدا، لن يفرض علينا أحد ما يجب علينا فعله". ولم يكتف مبابي بذلك بل طالب بألا يلعب بريستياني في دوري أبطال أوروبا مجددا.