برشلونة يبرم أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم النسائية الإسبانية

المصدر: حساب @BarcaFem على إكس Julia Torres نص المنشور: FC Barcelona are set to sign left-footed centre-back Julia Torres (17) from Sevilla. She will initially be registered with the B team, with the intention of integrating her into the first-team dynamic. London City Lionesses showed interest, but she chose Barça.
المدافعة جوليا توريس ستنتقل من إشبيلية إلى برشلونة في صفقة قياسية (حساب @BarcaFem على إكس)
Published On 23/2/2026

توصل ناديا إشبيلية وبرشلونة إلى اتفاق هذا الأسبوع على انتقال المدافعة جوليا توريس، بحسب ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) أمس الأحد.

وسيدفع النادي الكتالوني مقابل التعاقد مع اللاعبة الشابة 300 ألف يورو (نحو 324 ألف دولار) بالإضافة إلى الحوافز، في صفقة تُعد الأكبر من حيث القيمة الاقتصادية بين ناديين في الدوري الإسباني، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي (EFE).

وبرشلونة ليس النادي الوحيد المهتم باللاعبة الأندلسية، فقد أبدى نادي لندن سيتي، بقيادة المدرب ميشيل كانغ، اهتماما خاصا بها، إلا أنها اختارت في النهاية برشلونة.

وانضمت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما، والتي تلعب في مركز قلب الدفاع، إلى النادي منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وهي لاعبة دولية في منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

وظهرت توريس لأول مرة مع الفريق الأول لنادي إشبيلية الموسم الماضي، وشاركت في ثماني مباريات رسمية هذا الموسم.

وكانت اللاعبة مرتبطة بعقد مع نادي إشبيلية حتى عام 2027.

المصدر: الصحافة الإسبانية

