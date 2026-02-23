بالفيديو.. لاعب تركي ينقذ طائر نورس بـ"إنعاش قلبي"

شهدت ملاعب كرة القدم للهواة في مدينة إسطنبول التركية واقعة نادرة، بطلها طائر نورس عاد إلى الحياة بفضل تدخل بطولي من أحد اللاعبين، بعد تعرضه لضربة كرة قوية أفقدته الوعي.

ووقع الحادث في منطقة "زيتينبورنو" خلال نهائي تصفيات الدوري الأول للهواة بين فريقي "مولاناكابي غوزيلهيسار" و"إسطنبول يوردوم سبور".

وفي الدقيقة 22، وبينما كان الحارس "محمد أويانيك" يبعد الكرة من منطقة جزائه، اصطدمت بشكل مباشر بنورس كان يحلق في الأجواء، مما أدى إلى سقوطه فورا على العشب الأخضر وسط ذهول الحاضرين.

وفي لحظة إنسانية لافتة، سارع قائد الفريق "غاني كاتان" لإنقاذ الطائر الذي كان فاقدا للوعي وغير قادر على التنفس.

ورغم عدم امتلاكه تدريبا طبيا، بدأ كاتان بإجراء عملية إنعاش قلبي رئوي (CPR) عبر ضغطات متتالية على صدر الطائر الصغير.

وبعد دقيقتين من المحاولات، استعاد النورس وعيه وبدأ بالحركة، ليتم نقله لاحقا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي شهد معجزة كروية من نوع مختلف.

كاتان: "هذا الأمر كان أهم من اللقب"

انتهت المباراة بهزيمة فريق إسطنبول يوردوم سبور، مما كلفهم البطولة.

قال كاتان إن الخسارة كانت مخيبة للآمال، لكنه وصف عملية الإنقاذ بأنها أكثر أهمية من النتيجة، قائلاً: "لقد خسرنا البطولة، لكن المساعدة في إنقاذ حياة أمر جيد. كان هذا أهم من البطولة".