المغربي أوناحي يعود لفريقه الإسباني بعد إصابته في كأس أفريقيا 2025

أكد مدرب جيرونا الإسباني ميتشل أن لاعب وسطه الدولي المغربي عز الدين أوناحي سيعود إلى الملاعب بدءا من المباراة المقبلة أمام مضيفه ألافيس الاثنين في الليغا، بعد غيابه لأسابيع بسبب إصابة تعرض لها في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأعرب ميتشل خلال مؤتمر صحافي عن سعادته باستعادة خدمات أوناحي، مؤكدا أنه سيكون ضمن قائمة الفريق الكتالوني، وقد يشارك لدقائق هي الأولى له منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس الأمم، مشددا على القيمة الفنية التي يضفيها على خط الوسط.

"استعدنا أوناحي"

وقال ميتشل "استعدنا أوناحي، وسيكون قادرا على مساعدتنا. إنه جاهز للعب، وهذا أمر جيد جدا. من الجيد أن تشعر أن بإمكانك بناء فريق تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين الذين يستحقون مكانا في التشكيلة".

وغاب أوناحي عن المباريات الأربع الأخيرة لجيرونا بسبب الإصابة، كما كان قد غاب قبلها عن أربع مباريات أخرى أثناء تمثيله للمغرب في البطولة القارية. وستكون عودته بمثابة ظهوره الأول مع جيرونا منذ شهرين.

وكان جيرونا، صاحب المركز الثالث عشر في الدوري، قد حقق مفاجأة مدوية الأسبوع الماضي بفوزه على برشلونة حامل لقب الدوري 2-1.

وتعرض أوناحي لإصابة في ربلة الساق اليسرى 3 كانون الثاني/يناير خلال حصة تدريبية قبل مباراة المغرب ضد تنزانيا في ثمن نهائي كأس الأمم، ما أنهى مشاركته في البطولة بعد تأكد حاجته إلى ما لا يقل عن ستة أسابيع للتعافي.