الدوري المصري.. الغيابات والإيقافات تضرب الأهلي قبل مواجهته المصيرية مع سموحة

سيخوض الأهلي والزمالك وبيراميدز ثلاث مباريات مهمة في الجولة 19 بالدوري المصري ⁠الممتاز لكرة القدم سعيا لتصدر المسابقة قبل انتهاء المرحلة الأولى.

الجولة 19 تشهد مواجهات حاسمة للأهلي والزمالك وبيراميدز للانفراد بصدارة الدوري الممتاز

ويتصدر سيراميكا كليوباترا الدوري برصيد 35 نقطة من 17 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك ⁠وبيراميدز صاحبي المركزين الثاني والثالث ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الرابع بينما تتبقى مباراة مؤجلة لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتنطلق الجولة 19، اليوم الاثنين، بإقامة ثلاث مباريات أهمها ⁠مواجهة الأهلي المرتقبة مع سموحة.

الأهلي يسعى للفوز رغم الغيابات أمام سموحة للحفاظ على حظوظه

يدخل الأهلي المواجهة وهو مثقل بالغيابات والإيقافات لكن لا بديل أمامه سوى الفوز إن أراد مواصلة الضغط للوصول إلى الصدارة سعيا للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز.

في المقابل، يأمل سموحة في البقاء ضمن السبعة الكبار الذين سينتقلون في المرحلة الثانية للمنافسة على أحد مراكز ‌المربع الذهبي من أجل اللعب في بطولات أفريقيا.

ويمتلك سموحة 25 نقطة يحتل بها المركز الثامن خلف زد الذي يتقدم بفارق الأهداف.

ويغيب عن صفوف الأهلي الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم للإيقاف بسبب تراكم البطاقات كما يغيب محمود حسن (تريزيغيه) هداف الفريق وأحمد سيد (زيزو) لعدم التعافي من الإصابات.

وتقام غدا، إلى جانب مباراة الأهلي وسموحة، مباراتان إذ يلتقي الجونة مع ضيفه المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية مع طلائع الجيش سعيا للهروب ⁠من المنطقة المهددة بالهبوط.

بيراميدز يسعى للانفراد بصدارة الدوري المصري في مواجهة ساخنة مع غزل المحلة

وسيكون بيراميدز المتطلع للانفراد بصدارة الدوري على ⁠موعد مع مواجهة ساخنة مع مضيفه غزل المحلة، غدا الثلاثاء.

ويدخل المحلة المباراة وهو يطمح لتحقيق نقطة، بينما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز وانتظار ⁠تعثر سيراميكا أمام الإسماعيلي في هذه الجولة ليقفز إلى الصدارة.

الزمالك يسعى لانتزاع الصدارة في مواجهة قوية أمام زد

كما يلتقي الزمالك مع مضيفه زد، الثلاثاء، ويرغب زد في البقاء ⁠بالمركز السابع من أجل مزيد من التقدم في المسابقة.

ويواجه ⁠حرس الحدود فريق إنبي ويلتقي سيراميكا مع ضيفه الإسماعيلي وسيضمن الفوز لسيراميكا البقاء منفردا في صدارة الدوري بفارق النقطة حتى إشعار آخر، وتعني خسارة الإسماعيلي القضاء على فرصته في الهروب من قاع الدوري.

وتختتم مباريات الجولة 19 ‌يوم الأربعاء بمباريات المصري مع مودرن سبورت والاتحاد السكندري مع بتروجيت والبنك الأهلي مع فاركو.

وتحتل أربع فرق هي الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش وحرس الحدود قاع الدوري برصيد يبدأ ‌من ‌10 نقاط حتى 14 نقطة.

والرباعي مهدد بقوة إن لم تتحسن نتائجه في الجولات الثلاثة الأخيرة من المرحلة الأولى وباقي مباريات المرحلة الثانية.