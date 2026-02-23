اعتراف رونالدينيو يفاجئ عشاق كرة القدم

أدلى البرازيلي المعتزل رونالدينيو النجم الأسبق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، باعتراف مفاجئ، اشتكى فيه من طول مدة المباريات في كرة القدم.

وأقر رونالدينيو (45 عاما) الذي اشتهر خلال مسيرته بمهاراته الرائعة ولمساته السحرية وابتسامته الدائمة، بأنه لم يعد يستمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم كمشجع وأن ذلك بات أمرا شاقا بالنسبة إليه.

وقال رونالدينيو قبيل مشاركته في مباراة الأساطير بين برشلونة وريال مدريد، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "لا أحب مشاهدة مباريات كرة القدم، أحب فقط رؤية أبرز اللقطات، فمتابعة مباراة لـ90 دقيقة كثير جدا إلا إذا كانت نهائية أو ديربي".

وأضاف "أما إن لم تكن كذلك فلا أحب مشاهدتها، حينها أشعر بالتوتر. يبدأ المرء بالتفكير كيف أخطأ ذلك اللاعب في تلك التمريرة؟ وعندها أبدأ في الغضب".

وعلقت الصحيفة على تصريحات رونالدينيو بالقول إنه "يتحدث الآن من الجانب الآخر للأضواء، ففي الوقت الذي يجد المشجع متعة في المباريات فإن بطل كأس العالم 2002 يرى من وجهة نظره قرارات وأخطاء وتفاصيل دقيقة كان يحولها سابقا إلى سحر داخل الملعب، تتحول اليوم إلى توتر".

ويتواجد رونالدينيو حاليا في الولايات المتحدة، حيث شارك مع فريقه الأسبق برشلونة في مباراة الأساطير ضد ريال مدريد، جمعت نجوم وأساطير الفريقين.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب "بي إم أو" ضمن سلسلة الأساطير 2026 في لوس أنجلوس وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مسيرة حافلة لرونالدينيو

وخلال مسيرته الاحترافية ارتدى رونالدينيو قميص 3 أندية أوروبية كبرى في باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وميلان، كما مثل أندية محلية بارزة مثل غريميو وفلامينغو وأتلتيكو مينيرو وفلومينينسي، بالإضافة إلى تجربة وحيدة في المكسيك مع فريق كويريتارو.

وتوج رونالدينيو مع هذه الأندية بـ12 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا مع برشلونة 2005-2006، وكوبا ليبرتادوريس مع أتلتيكو مينيرو 2013-2014.

كما دافع عن قميص منتخب البرازيل في 97 مباراة دولية سجل فيها 33 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، وتوج مع "السيليساو" بكأس العالم 2002 وكوبا أمريكا 1999 وكأس القارات 2005.

وحصد رونالدينيو أيضا جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مرة واحدة عام 2005، بالإضافة إلى جائزة الأفضل (The Best) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مرتين عامي 2004 و2005 على التوالي.