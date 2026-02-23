رياضة|كأس العالم 2026

استقالة أكبر مدرب في كأس العالم 2026 بسبب صحة ابنته

أدفوكات يستقيل من تدريب كوراساو في مونديال 2026 بسبب صحة ابنته
أدفوكات الممسك بالكرة قاد كوراساو لكأس العالم لأول مرة في تاريخها (رويترز)
Published On 23/2/2026

ذكرت ⁠وسائل ⁠إعلام هولندية اليوم الاثنين أن المدرب ديك أدفوكات، الذي صعد بكوراساو لكأس العالم ⁠لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، لن يقود الفريق في بطولة هذا ⁠العام بعد استقالته لأسباب شخصية.

وأفادت التقارير بأن المدرب السابق لمنتخبات هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وأندية أيندهوفن وسندرلاند ورينجرز استقال من منصبه بسبب ‌صحة ابنته.

وقال أدفوكات "دائما أقول إن الأسرة تأتي قبل كرة القدم. لذلك فإن هذا القرار بديهي. لكن هذا بالطبع لا يغير حقيقة أنني سأفتقد كوراساو وشعبها وزملائي كثيرا".

وسيحل محل أدفوكات، الذي ⁠قضى عامين مدربا لكوراساو، ⁠زميله الهولندي فريد روتن.

ROME, ITALY - FEBRUARY 19: Feyenoord head coach Fred Rutten gestures during the UEFA Europa League Round of 32 match between AS Roma and Feyenoord at Olimpico Stadium on February 19, 2015 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
المدرب الجديد لمنتخب كوراساو فريد روتن (غيتي)

ووصف أدفوكات (78 عاما) قيادة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ⁠ألف نسمة إلى كأس العالم بأنها "أكثر شيء ⁠جنوني" حققه في مسيرته ⁠التدريبية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود.

وكان سيصبح أكبر مدرب في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وقاد روتن، ‌مدافع هولندا السابق، أندية أيندهوفن وإندرلخت وفينوورد.

وتبدأ كوراساو مشوارها في كأس العالم بمواجهة ‌ألمانيا ‌في المجموعة الخامسة في هيوستن يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: رويترز

