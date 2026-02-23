استقالة أكبر مدرب في كأس العالم 2026 بسبب صحة ابنته

ذكرت ⁠وسائل ⁠إعلام هولندية اليوم الاثنين أن المدرب ديك أدفوكات، الذي صعد بكوراساو لكأس العالم ⁠لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، لن يقود الفريق في بطولة هذا ⁠العام بعد استقالته لأسباب شخصية.

وأفادت التقارير بأن المدرب السابق لمنتخبات هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وأندية أيندهوفن وسندرلاند ورينجرز استقال من منصبه بسبب ‌صحة ابنته.

وقال أدفوكات "دائما أقول إن الأسرة تأتي قبل كرة القدم. لذلك فإن هذا القرار بديهي. لكن هذا بالطبع لا يغير حقيقة أنني سأفتقد كوراساو وشعبها وزملائي كثيرا".

وسيحل محل أدفوكات، الذي ⁠قضى عامين مدربا لكوراساو، ⁠زميله الهولندي فريد روتن.

ووصف أدفوكات (78 عاما) قيادة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ⁠ألف نسمة إلى كأس العالم بأنها "أكثر شيء ⁠جنوني" حققه في مسيرته ⁠التدريبية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود.

وكان سيصبح أكبر مدرب في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وقاد روتن، ‌مدافع هولندا السابق، أندية أيندهوفن وإندرلخت وفينوورد.

وتبدأ كوراساو مشوارها في كأس العالم بمواجهة ‌ألمانيا ‌في المجموعة الخامسة في هيوستن يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.