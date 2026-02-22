أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى منذ عام 2000

تظل القدم اليسرى في عالم كرة القدم رمزاً للمهارة الاستثنائية والحلول غير المتوقعة، لكن استخدامها في تسجيل الأهداف يبدو أكثر فتكا.

تصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هذه القائمة التي تضم عددا من النجوم الذين أمتعوا المتفرجين بالكثير من الأهداف طوال مسيرتهم مستخدمين قدمهم اليسرى.

تاليا قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى منذ عام 2000

10. آريين روبن: 146 هدفا

الرجل الذي جعل "المستحيل" روتيناً؛ فرغم علم المدافعين بلقطته الشهيرة بالدخول من العمق، إلا أن أحداً لم يمنعه من تسجيل 146 هدفاً بقمصان بايرن ميونخ وغيره، معظمها استقر في الزوايا العليا للمرمى.

9. كريستيانو رونالدو: 147 هدفاً (المفاجأة الكبرى)

يقتحم "الدون" القائمة كونه اللاعب الوحيد الأيمن بامتياز وسط العمالقة العُسر. تسجيله لـ 147 هدفاً بقدمه الضعيفة (اليسرى) يعادل 18% من إجمالي أهدافه، وهو رقم يتفوق به على متخصصين كبار في هذا المجال.

8. روميلو لوكاكو: 151 هدفاً

رغم الانتقادات، تثبت الأرقام أن لوكاكو ماكينة تهديفية لا تهدأ. بـ 151 هدفاً بقدمه اليسرى، نجح الدولي البلجيكي في فرض اسمه كأحد أقوى المهاجمين البدنيين في ملاعب إنجلترا وإيطاليا.

7. أنخيل دي ماريا: 156 هدفاً

"الرجل المخلص ليسراه"؛ سجل دي ماريا 156 هدفاً بقدمه المفضلة، والمثير للدهشة أن جميع أهدافه الـ56 في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان جاءت بالقدم اليسرى بنسبة نجاح مطلقة (100%).

6. لوكاس بودولسكي: 168 هدفًا

قال بودولسكي بعد تسجيله هدفًا في دوري أبطال أوروبا مع أرسنال عام 2014: "عندما تكون الكرة بقدمي اليسرى، أسجل 99% من الأهداف".

5. إيرلينغ هالاند: 193

يمثل هالاند الاستثناء الحديث في مركز المهاجم الصريح الأعسر. ورغم أن القائمة ترصد الأهداف التاريخية، إلا أن "الوحش" النرويجي يسير بخطى ثابتة لانتزاع المركز الثاني في هذه القائمة قبل بلوغه سن الثلاثين.

4. أنطوان غريزمان: 198 هدفاً

بمسيرة طويلة وناجحة، سجل الفرنسي 198 هدفاً بقدمه اليسرى. ورغم كونه أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ الدوري الإسباني، إلا أن مسيرته مع الأندية تفتقر بشكل غريب لألقاب الدوري الكبرى.

3. محمد صلاح: 232 هدفاً

"ملك ليفربول" وسيد البريميرليغ في الأهداف المسجلة باليسرى. بـ 232 هدفاً، يتفوق صلاح بفارق شاسع على أساطير مثل فان بيرسي وروبي فاولر، ليحجز مكاناً لا يمس في ذاكرة الكرة الإنجليزية.

2. هالك: 263 هدفاً

البرازيلي صاحب "القدم المحركة"؛ سجل 263 هدفاً بقدمه اليسرى الانفجارية. ورغم ابتعاده عن أندية الصفوة في أوروبا، إلا أن غزارته التهديفية في البرتغال وروسيا والبرازيل جعلته ظاهرة رقمية فريدة.

1. ليونيل ميسي: 647 هدفاً (سيد العرش)

هنا تتوقف المقارنات؛ ميسي لا يتصدر القائمة فحسب، بل يبتعد بفارق "خرافي".

أحرز ميسي 647 هدفاً بالقدم اليسرى (من أصل 787 هدفاً)، ليكون قد سجل أهدافاً بيسراه أكثر من مجموع أهداف صاحبي المركزين الثاني والثالث مجتمعين.