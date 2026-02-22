وجبة لامين جمال المفضلة في شهر رمضان

كشف تقرير إسباني عن الوجبة المفضلة بالنسبة للامين جمال جوهرة برشلونة، التي يحب تناولها أكثر من غيرها خاصة في شهر رمضان المبارك.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال (18 عاماً) يدرج ضمن نظامه الغذائي طبق الأرز مع الدجاج المغمور بصلصة الفول السوداني.

وتعد هذه الوجبة من أكثر الأطباق التقليدية انتشارا في غينيا الاستوائية الموطن الأصلي لوالدته، وينظر إليه جمال على أنه استحضار لذكريات طفولته في حي "ماتارو" الذي نشأ فيه، إذ كان يتناوله دائما قبل كل مباراة يخوضها، وقال عنه "كانت أمي تحضره لي قبل المباريات لتمنحني القوة".

مكونات وجبة لامين جمال المفضلة:

أرز.

فخذ دجاج.

750 غراماً من الدجاج المدخن.

400 غرام من الفول السوداني.

حبتان كبيرتان من الطماطم.

بصلة واحدة.

أربعة فصوص من الثوم.

بقدونس.

فلفل حار.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من مرق منزلي مركز.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ورغم أن هذه الوجبة هي المفضلة للامين جمال، فإنه يستمتع بأطباق أخرى منها تلك التي تعود لأصول والده المغربية، إذ قال في مقابلة سابقة "أستمتع كثيرا بطعام عائلة والدي من المغرب".

4 مباريات في نهار رمضان

ويمثل الشهر الفضيل هذا العام تحديا إضافيا لنجم برشلونة الشاب، على اعتبار أن الفريق الكتالوني سيخوض 4 مباريات متتالية في الدوري الإسباني عند الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي (18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة)، في ظل صراع محموم على اللقب.

وبعد مواجهة اليوم ضد ليفانتي على ملعب كامب نو، يستقبل برشلونة فياريال على نفس الملعب يوم السبت المقبل، ثم يحل ضيفا على أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس يوم 8 مارس/آذار المقبل، قبل أن يعود لملعبه لمواجهة إشبيلية يوم 15 الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباريات الـ4 في فترة "ما بعد الظهر" في وقت سيكون فيه لامين ملتزماً بفريضة الصيام، ولأجل ذلك وضع برشلونة خطة متكاملة من أجل الحفاظ على مستواه الفني والبدني بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

إعلان

وقالت: "في أروقة النادي يعرفون أنه لا مجال للأعذار لذا فكل شيء تحت السيطرة، إذ تتم إدارة الأمر بالتنسيق الكامل مع النادي دون ارتجال ووفق بروتوكول خاص يعمل الطاقم الطبي وخبراء التغذية على ضبط تفاصيله منذ أيام، بهدف واضح حماية صحة لامين جمال والحفاظ على جاهزيته التنافسية".

نظام غذائي خاص للامين جمال

وبحسب النادي فإن الطعام ليس المشكلة الكبرى، بل الإحساس بالعطش هو الأصعب، لذلك يتركز الاهتمام على الترطيب خلال الفترة الليلية من خلال تعويض السوائل عبر الأملاح المعدنية، المرق، والمشروبات المخصصة لاستعادة العناصر المعدنية بهدف الوصول إلى اليوم التالي والجسم مشبع بالسوائل.

وفي النظام الغذائي الذي أعده برشلونة لنجمه الشاب، تعطى الأولوية للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الحبوب، الشوفان، الأرز، البقوليات، الخبز، البطاطس أو البطاطا الحلوة، لضمان طاقة مستدامة.

كما يتم التركيز على البروتين بكثرة مثل السمك، الدجاج والزبادي إلى جانب الدهون الصحية كالمكسرات أو الأفوكادو، كما لا يغيب عنصر أساسي في رمضان وهو التمر خاصة عند الإفطار.

أما وجبة السحور فليست كبيرة على اعتبار أن اللاعبين غالباً ما يعودون للنوم بعدها لكنها مدروسة بعناية: أملاح معدنية، عصائر، منتجات ألبان، بيض، إضافة إلى مخفوقات مصممة خصيصاً لتوفير البروتين والمكملات الغذائية بصيغة سهلة الامتصاص.