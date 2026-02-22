"هذبوا أنفسكم وأولادكم" التونسي المجبري غاضب بعد تعرضه لإساءة عنصرية

أعرب الدولي التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي عن استيائه بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب مباراة فريقه أمس السبت ضد تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض المجبري لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وهو ما تكرر كذلك مع لاعب "البلوز" الفرنسي ويسلي فوفانا.

المجبري يتعرض لإساءة عنصرية

ونشر المجبري، الذي تعرض للعرقلة مما أدى إلى حصول فوفانا على بطاقة صفراء أولى من اثنتين تسببتا في طرده، الرسائل التي تلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب في منشور على حسابه بإنستغرام "هذبوا أنفسكم وأولادكم".

وأصدر بيرنلي بيانا دعم فيه اللاعب التونسي وأكد أنه لا مكان للعنصرية في النادي.

وقال النادي على موقعه الإلكتروني "لا مكان لهذا السلوك في مجتمعنا، ونحن ندينه بشدة".

وأضاف "يواصل النادي التشبث بموقفه بكل قوة وهو أننا نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز".

وتابع "أبلغ النادي شركة ميتا، المالكة لإنستغرام، عن المنشور ويتوقع دعما قويا منها، كما أبلغ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه".

فوفاتا غاضب وتشلسي يدعمه

كذلك نشر فوفانا، الذي طرد في الدقيقة 72 بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخله على جيمس وارد-براوس، صورا التقطها لرسائل تلقاها على تطبيق إنستغرام بعد المباراة.

وكتب اللاعب الفرنسي على إنستغرام "في 2026، لا يزال الوضع على حاله، لا شيء يتغير".

وأضاف "هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبدا. تطلقون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يحرك ساكنا".

وأدان تشلسي هذه الإساءات عبر موقعه على الإنترنت، وقال النادي في بيان "هذا السلوك غير مقبول بتاتا ويتنافى مع قيم اللعبة وكل ما يرمز إليه النادي. لا مكان للعنصرية".

وأضاف "نقف صفا واحدا مع ويس. ندعمه دعما كاملا، كما ندعم جميع لاعبينا الذين يجبرون في كثير من الأحيان على تحمل هذه الكراهية لمجرد قيامهم بعملهم".

وتابع "سنعمل مع السلطات والمنصات المختصة لتحديد هوية مرتكبي هذا السلوك واتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة".

وتعادل الفريقان 1-1 لترتقي تشلسي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف متقدمة على مانشستر يونايتد، التي ستواجه إيفرتون غدا الاثنين مما قد يجعلها تستعيد هذا المركز إذا فازت، فيما تقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 19 نقطة.