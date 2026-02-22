هاري كين يحسم الجدل حول أنباء انتقاله إلى برشلونة

علق النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على أنباء تفاوضه مع برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وواصل كين (33 عاما) تألقه وسجل الهدفين الثاني والثالث في فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 أمس السبت على ملعب أليانز أرينا لحساب الجولة 23 من الدوري الألماني.

ويحظى مستقبل كين باهتمام كبير في وسائل الإعلام التي تحدثت عن ارتباط اسمه ببرشلونة لتعزيز قوته الهجومية، الأمر الذي تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية.

هاري كين يعلق على أنباء مفاوضاته مع برشلونة

وحين سئل كين عن اهتمام برشلونة أجاب في مقابلة صحفية أجراها بعد المباراة في المنطقة المختلطة: "لم أسمع أي شيء في هذا الشأن".

وأضاف: "والدي وأخي يتوليان الأمور ولم يخبراني بشيء. كما قلت من قبل أنا سعيد جدا هنا في بايرن ميونخ. أركز على هذا الموسم وعلى مسيرتي هنا".

وتأتي تصريحات كين بعد ساعات من تأكيدات سيرجي فيلاخوانا أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، اهتمامه بضم اللاعب.

وقال فيلاخوانا خلال فعالية انتخابية يوم الجمعة الماضي: "نعم بدأنا الاتصالات. لست أنا شخصيا لكن أشخاصا ضمن مشروعي بدأوا الاستطلاع، وليس فقط مع هاري كين بل بشكل عام".

وأوضح: "ذكرت كين لأنه نموذج لاعب قد يناسب برشلونة، لكن كان بإمكاني ذكر أسماء أخرى".

ويبحث برشلونة عن حلول لضمان استمرارية خط هجومه إذا رحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل.

اهتمام حقيقي أم ورقة انتخابية؟

ويعد كين أحد الأسماء التي تدرسها الإدارة الرياضية لبرشلونة لتعزيز الهجوم، لكن الأمر في الوقت الراهن لا يتجاوز كونه ورقة انتخابية على حد تعبير صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويحلق كين وحيدا بصدارة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم بإحرازه 28 هدفا في 23 مباراة، بفارق 15 هدفا عن أقرب ملاحقيه وهو الكولومبي لويس دياز زميله في بايرن ميونخ.

ويعتلي العملاق البافاري قمة ترتيب "البونديسليغا" برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه لايبزيغ في الجولة ذاتها.