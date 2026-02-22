رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

هاري كين يحسم الجدل حول أنباء انتقاله إلى برشلونة

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - November 22, 2025 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Gintare Karpaviciute DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
هاري كين نفى وجود أي مفاوضات للانتقال إلى برشلونة (رويترز)
Published On 22/2/2026

علق النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ على أنباء تفاوضه مع برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وواصل كين (33 عاما) تألقه وسجل الهدفين الثاني والثالث في فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 أمس السبت على ملعب أليانز أرينا لحساب الجولة 23 من الدوري الألماني.

ويحظى مستقبل كين باهتمام كبير في وسائل الإعلام التي تحدثت عن ارتباط اسمه ببرشلونة لتعزيز قوته الهجومية، الأمر الذي تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية.

هاري كين يعلق على أنباء مفاوضاته مع برشلونة

وحين سئل كين عن اهتمام برشلونة أجاب في مقابلة صحفية أجراها بعد المباراة في المنطقة المختلطة: "لم أسمع أي شيء في هذا الشأن".

وأضاف: "والدي وأخي يتوليان الأمور ولم يخبراني بشيء. كما قلت من قبل أنا سعيد جدا هنا في بايرن ميونخ. أركز على هذا الموسم وعلى مسيرتي هنا".

وتأتي تصريحات كين بعد ساعات من تأكيدات سيرجي فيلاخوانا أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، اهتمامه بضم اللاعب.

epa12738860 Harry Kane of Munich celebrates after scoring the 0-2 goal during the German Bundesliga soccer match between Werder Bremen and Bayern Munich 05 in Dortmund, Germany, 14 February 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
هاري كين يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 28 هدفا في 23 مباراة (الأوروبية)

وقال فيلاخوانا خلال فعالية انتخابية يوم الجمعة الماضي: "نعم بدأنا الاتصالات. لست أنا شخصيا لكن أشخاصا ضمن مشروعي بدأوا الاستطلاع، وليس فقط مع هاري كين بل بشكل عام".

وأوضح: "ذكرت كين لأنه نموذج لاعب قد يناسب برشلونة، لكن كان بإمكاني ذكر أسماء أخرى".

ويبحث برشلونة عن حلول لضمان استمرارية خط هجومه إذا رحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل.

اهتمام حقيقي أم ورقة انتخابية؟

ويعد كين أحد الأسماء التي تدرسها الإدارة الرياضية لبرشلونة لتعزيز الهجوم، لكن الأمر في الوقت الراهن لا يتجاوز كونه ورقة انتخابية على حد تعبير صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويحلق كين وحيدا بصدارة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم بإحرازه 28 هدفا في 23 مباراة، بفارق 15 هدفا عن أقرب ملاحقيه وهو الكولومبي لويس دياز زميله في بايرن ميونخ.

ويعتلي العملاق البافاري قمة ترتيب "البونديسليغا" برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه لايبزيغ في الجولة ذاتها.

