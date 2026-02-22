موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا الحاسمة في دوري أبطال أوروبا والتشكيلتان والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع التشكيلتين والقنوات الناقلة للمباراة المرتقبة.

يتطلع ريال مدريد إلى حسم تأهله عندما يستضيف بنفيكا في إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما عاد الفريق الإسباني بفوز ثمين 1-0 من لشبونة في لقاء الذهاب.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

تقام مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا يوم الأربعاء 25 فبراير/ شباط 2026 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبنفيكا عند الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS FR 2

كما يمكنكم متابعة كل تفاصيل المباراة بالصور والفيديوهات والتغريدات لحظة بلحظة عبر تغطية مباشرة وحية قبل انطلاق المباراة بساعتين عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة ريال مدريد المحتملة ضد بنفيكا

كورتوا، كارفخال، أسينسيو، ألابا، كاريراس، تشواميني، غولر، كامافينغا، فالفيردي، مبابي وفينيسيوس.

تشكيلة بنفيكا المحتملة ضد ريال مدريد

تروبين، باه، أوتاميندي، سيلفا، نيتو، ريوس، بارنتشيا، كابرال، رافا، شييلدروب وبافليديس.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، ليمنح "الميرينغي" أفضلية قبل مواجهة الحسم في مدريد، وذلك بعد مواجهة متقلبة بين الفريقين في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري انتهت بفوز بنفيكا 4-2.

أفضلية ريال مدريد وتاريخ متوازن مع بنفيكا

كانت مواجهة الذهاب هي الخامسة فقط بين الفريقين في البطولة القارية، وحقق خلالها ريال مدريد فوزه الثاني مقابل ثلاثة انتصارات لبنفيكا، علما بأن الفريق البرتغالي سجل 15 هدفا في المواجهات المباشرة مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه.

ويحمل تاريخ اللقاءات بين الناديين ذكريات بارزة، أبرزها نهائي كأس أوروبا عام 1962 في أمستردام، حين احتفظت بنفيكا باللقب بعد فوزه 5-3، رغم تسجيل المجري فيرينتس بوشكاش ثلاثية لريال مدريد، مقابل ثنائية للأسطورة أوزيبيو.

كما تفوق بنفيكا في ربع نهائي موسم 1964-1965 بمجموع 6-3 (5-1 ذهابا في لشبونة و1-2 إيابا في مدريد).

عقدة برتغالية بملعب "سانتياغو برنابيو"

يدخل ريال مدريد المواجهة بسجل قوي أمام الأندية البرتغالية، إذ فاز في خمس من آخر ست مباريات ضدها، ولم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 12 مواجهة (9 انتصارات وتعادلان). كما لم يتعرض لأي هزيمة على أرضه أمام الفرق البرتغالية (10 انتصارات وتعادل واحد).

ويخوض الفريق الملكي أول مواجهة إقصائية في دوري الأبطال ضد نادٍ برتغالي، منذ تخطيه سبورتينغ لشبونة في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1994-1995.

ويشارك ريال مدريد في البطولة للمرة الثلاثين، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع برشلونة، كما بلغ الأدوار الإقصائية في جميع مشاركاته الـ30، ووصل إلى ثمن النهائي في كل موسم منذ 1996-1997.

وفاز الفريق الإسباني بعشر من آخر 12 مواجهة بنظام الذهاب والإياب في دوري الأبطال، كما كسب 22 من آخر 23 مواجهة أوروبية حسم فيها لقاء الذهاب لمصلحته.

مهمة صعبة لبنفيكا أمام ريال مدريد

في المقابل، يعاني بنفيكا أمام الأندية الإسبانية، إذ خسر ستا من آخر ثماني مباريات ضدها، بينها مواجهتان أمام برشلونة في ثمن نهائي الموسم الماضي (0-1 ذهابا و1-3 إيابا).

ولم يحقق الفريق البرتغالي سوى فوزين في 14 مباراة خارج أرضه أمام أندية إسبانية (3 تعادلات و9 هزائم)، كما لم ينجح سوى مرة واحدة في قلب خسارته ذهابا على أرضه في مواجهة أوروبية، وكان ذلك أمام دينامو بوخارست في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1999-2000.

ويخوض بنفيكا موسمه الـ45 في كأس أوروبا، وهو ثاني أعلى رقم بعد ريال مدريد (56 مشاركة)، كما يشارك في دوري الأبطال للمرة العشرين، والرابعة في الأدوار الإقصائية خلال آخر خمسة مواسم.

وبينما تبدو الأرقام في صالح ريال مدريد، فإن التاريخ يؤكد قدرة بنفيكا على إزعاج العملاق الإسباني، ما يبقي بطاقة العبور معلقة حتى صافرة النهاية في ملعب سانتياغو برنابيو.