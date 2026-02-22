موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة
سيكون برشلونة على موعد مع مباراة هامة، مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف فريق ليفانتي، وذلك بعد تعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أوساسونا (1-2).
ويتعين على برشلونة إظهار رد فعل خاصة وأن نتائج الفريق الأخيرة ليست بالجيدة، حيث تلقى الفريق خسارتين في آخر مباراتين بكافة البطولات.
وكان برشلونة خسر بشكل مفاجئ أمام جيرونا (1-2)، الاثنين الماضي، في الدوري، وقبل كان قد خسر برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026
تقام مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، اليوم الأحد 22 فبراير/شباط 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السابعة والربع (19:15) بتوقيت الإمارات.
قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني
- beIN SPORTS 2 HD
كما يمكنم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة ومتابعة التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
تشكيلة برشلونة المحتملة ضد ليفانتي
- جوان غارسيا – أليخاندرو بالدي – غيرارد مارتين – باو كوبارسي – غول كوندي – فرينكي دي يونغ – أولمو – ماركوس راشفورد – رافينيا – لامين يامال – فيران توريس
تشكيلة ليفانتي المحتملة ضد برشلونة
- ريان؛ تولجان، دي لا فوينتي، مورينو، بامبين؛ مارتينيز، أرياجا؛ إيونغ، ألفاريز، لوسادا؛ روميرو.