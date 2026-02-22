منتخب الأرجنتين يتصدر قائمة أقوى العلامات التجارية.. وهذا ترتيب السعودية والمغرب

تصدّر منتخب الأرجنتين لكرة القدم قائمة أقوى العلامات التجارية للمنتخبات الوطنية في العالم، بعدما سجل مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) 90.7 من 100، متفوقًا بفارق واضح على منتخبات البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

وأشار تحليل حديث لشركة الاستشارات البريطانية "براند فاينانس" إلى أن التفوق الأرجنتيني لا يعود فقط إلى الإنجازات الرياضية، بل أيضًا إلى القوة العاطفية والارتباط الكبير الذي يشعر به الجمهور العالمي تجاه الفريق، ما جعله من بين العلامات الأكثر تأثيرًا في الرياضة العالمية.

ليونيل ميسي ودوره المحوري في رفع قيمة العلامة التجارية لمنتخب الأرجنتين

ويرتبط ارتفاع قيمة منتخب الأرجنتين بصورة اللاعبين العالميين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، الذي ساهم بدور محوري في رفع قيمة العلامة التجارية للفريق، سواء من خلال إنجازاته على أرض الملعب أو جاذبيته التسويقية العالمية.

الشراكات التجارية تتزايد

في ظل هذه المكانة، أعلنت الرابطة الأرجنتينية لكرة القدم (AFA) عن شراكة استراتيجية مع شركة عالمية للتجارة الإلكترونية، لتعزيز انتشار وتفاعل العلامة التجارية للمنتخب في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الصعيد الرقمي، ما يدعم القيمة السوقية للمنتخب ويزيد تأثيره خارج المستطيل الأخضر.

السعودية تقفز 18 مركزًا والمغرب يتصدر قائمة المنتخبات العربية في تصنيف قوة العلامة التجارية

وفي إطار تطور المنتخبات العربية، سجل منتخب السعودية لكرة القدم قفزة كبيرة في تصنيف مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) للمنتخبات الوطنية لعام 2026، إذ تقدم 18 مركزًا ليحل في المركز الـ21 عالميًا والثاني عربيًا وقاريًا بعد منتخب المغرب.

وجاء هذا التقدم نتيجة النمو المتسارع في استثمارات القوة الناعمة الرياضية وارتفاع مؤشري "التأثير" و"السمعة الدولية" في ظل مستهدفات رؤية 2030، وهو ما انعكس مباشرة على قوة العلامة التجارية للأخضر.

ويعكس المسار التصاعدي تطورًا ملحوظًا منذ عام 2022، إذ كان يحتل المركز الـ45 عالميًا قبل أن يسجل نموًا بنسبة 53% في قوة العلامة التجارية.

ترتيب أبرز المنتخبات عالميًا وعربيًا

أبرز المنتخبات عالميًا:

منتخب الأرجنتين لكرة القدم – 90.7

منتخب البرازيل لكرة القدم – 88.1

منتخب ألمانيا لكرة القدم – 85.3

منتخب فرنسا لكرة القدم – 82.9

منتخب إنجلترا لكرة القدم – 81.4

منتخب إسبانيا لكرة القدم – 70.9

أبرز المنتخبات عربياً:

منتخب المغرب – المركز 11 عالميًا (66.1)

منتخب السعودية – المركز 21 عالميًا (63.4)

منتخب قطر – المركز 25 عالميًا (62.2)

منتخب مصر – المركز 27 عالميًا (61.5)

منتخب الجزائر – المركز 29 عالميًا (60.5)

تجدر الإشارة إلى أن التصنيف لا يعتمد على النتائج الرياضية فحسب، بل يشمل تحليلًا شاملًا لقوة العلامة التجارية، حجم الاستثمارات التسويقية، القيمة الذهنية لدى الجماهير وأصحاب المصلحة، والأداء التجاري لكل منتخب.

كما تعتمد تقارير "براند فاينانس" على تأثير العلامة التجارية، الانتشار الإعلامي، القدرة على جذب الرعاة والشراكات التجارية، وتفاعل الجمهور العالمي، ما يجعل التصنيف مؤشرًا مهمًا للشهرة والتأثير الاقتصادي للمنتخبات في كرة القدم العالمية.